Nadal escoge el punto más difícil de toda su carrera: "Se me cayó el mundo encima"

Rafa Nadal se coronó en lo alto del olimpo del tenis este 2022 con su victoria en el Open de Australia, lo que le acreditaba como el jugador con más Grand Slams de la ATP. Por si era poco, tras casi seis meses prácticamente sin jugar, ya que solo reapareció de su lesión unos días antes para un torneo de preparación en Melbourne.

El propio Nadal siempre ha recordado que en su carrera han tenido casi el mismo peso los éxitos como las derrotas y sobre la importancia de encajar los golpes quiso hablar en una reciente entrevista con Movistar. El tenista señaló cuál ha sido su punto más difícil de encajar en sus 20 años de trayectoria.

"El más duro de mi carrera fue en la final de Wimbledon (2008). El que me viene más a la cabeza es el passing de revés que me pega Federer en el tiebreak del cuarto set", comenzó contando en una charla con Carlos Martínez y Susana Guasch.

🌱 Federer, Wimbledon 2008 y un MP imposible de olvidar. El punto más difícil en la carrera de Rafa Nadalpic.twitter.com/nscSpHy5Uj — Fernando Murciego (@fermurciego) February 12, 2022

"Era pelota de partido. Saco abierto, el resta un cortado de medio pelo en medio de la pista, que además me queda a buena altura con mi drive. Cuando estoy pegando la derecha, cosa que no me ha ocurrido nunca, estaba pensando: 'He ganado Wimbledon'. Pego la derecha y 'pam', passing paralelo. Se me cayó el mundo encima", desveló.

Pese a tener esa bola de partido, fue el suizo el que se llevó el set en el tie-break por 10-8. Además, siendo este el segundo consecutivo con el que se hacía Federer en el partido, levantando el 2-0 en sets inicial de Nadal, el golpe fue extremadamente duro para el español. Sin embargo, pudo levantarse y y hacerse con el quinto y definitivo parcial para ganar su primer Wimbledon.