El drama de un futbolista de 15 años al que su equipo tiene retenido para que no fiche por otro: "O juega aquí o no va a jugar en ningún sitio"

Jaime es un futbolista de 15 años que lleva militando desde la categoría de infantiles en la la AD Complutense Alcalá pero cuando ingresó en el equipo nunca pensó que terminaría siendo una especie de prisión de la que ahora no puede salir. Esa es la situación que está viviendo desde el pasado mes de agosto, cuando quiso dar el salto a una división superior pero el club no se lo permitió.

Así lo ha explicado su madre, Yolanda Celada, en una carta de denuncia a la situación en la que se encuentra su hijo. "El entrenador y coordinador de cadetes de la AD Complutense Alcalá, convencido de que le llamarían para jugar en Superliga, me pregunta varias veces y acordamos que ante igual categoría permaneceríamos en la AD Complutense y que si nos ofrecen jugar en Superliga saldríamos del club", comienza explicando.

Fue entonces cuando el temor del Complutense se terminó dando y el Atlético Chopera Alcobendas 04 le ofreció a Jaime formar parte de su plantilla y dar el salto a la Superliga. Sin embargo, el mismo día en el que se le comunicó a su club, estos le inscribieron y le dieron de alta en la Federación por su lado. "A partir de ahí empieza nuestro calvario", cuenta Yolanda.

"Hasta septiembre de 2021 no conseguimos hablar con el presidente del club (Andrés Pizarro), quien se niega a dar la carta de libertad y nos dice que le da igual: "O juega ahí o no va a jugar en ningún sitio". Eso sí, seguimos pagando los correspondientes recibos y equipación...", señala.

Tras sumarse a los entrenamientos del Atlético desde entonces, fue en octubre cuando Jaime vio por fin cómo se anulaba su ficha con la Complutense. Pudo jugar tres partidos con su nuevo equipo pero en un giro inesperado de los acontecimientos volvió a ver su pasión frustrada.

"A partir de ese momento, entra en juego la amistad que une al Andrés Pizarro (presidente de la AD Complutense Alcalá) y Francisco Díez (Presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol). Inexplicablemente vuelven a dar de baja la licencia con el Chopera Alcobendas 04 un viernes a las 14:00 horas, estando convocado para el sábado y la dan de alta con la AD Complutense Alcalá para evitar que el niño juegue", cuenta su madre.

Por ahora, la familia de Jaime ha llevado su caso a las autoridades jurídicas pero, según explica Yolanda, no están encontrando solución. "Hemos acudido a los juzgados y nos han confirmado no tener jurisdicción para proceder y que es la propia RFFM la que tiene el poder de hacerlo. La propia Comunidad de Madrid ha enviado numerosos informes detallando que la licencia se considera no válida, que se justifica la desvinculación del jugador por no haber tomado parte del club, ni utilizado sus instalaciones desde el 30 de junio del pasado año en la temporada anterior, que debe de prevalecer la formación e integridad del menor".

"Sus fines de semana se han convertido en una auténtica pesadilla. ¿Es justo todo lo que le están haciendo pasar? ¿El egocentrismo y la prepotencia de estas personas tienen que prevalecer por encima de la integridad de un menor? ¿Se merece un niño de 15 años que paga por jugar al fútbol este calvario? No sentimos ni rabia, solo indignación y tristeza de ver cómo estos seres, porque no se les puede llamar 'personas', se ríen de un niño que solo quiere ser feliz jugando al fútbol. ¿Una federación de fútbol de Madrid puede hacer este daño a un niño conscientemente y nadie puede hacer nada?", denuncia su madre.

"Se ha demostrado un engaño y mala fe del club AD Complutense Alcalá, pasando la ficha el mismo día que le comunicamos que queremos salir a jugar a Cadete Superliga y a pesar de que no se puede retener a un niño menor de 16 años porque no hay derecho de retención. No ha ido a entrenar ni jugar ni un solo día con dicho club... Le están destrozando. Que alguien ayude a Jaime, por favor, están secuestrando a un niño de 15 años", concluye.