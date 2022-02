Un equipo alevín de Zaragoza, a un paso de hacer historia para el fútbol femenino y ganar la liga mixta aragonesa

Las doce jugadoras del Alevin A del Zaragoza CFF están a un paso de hacer historia del fútbol aragonés. Si todo les sale bien, el suyo será el primer equipo femenino de la categoría en ganar una liga mixta de la Comunidad.

Las chicas, de entre 10 y 11 años, están demostrando ser las mejores de una liga en la que compiten diez equipos, a falta de cuatro jornadas para que termine la temporada. Entre todos ellos, el Alevin A es el único formado por chicas, y seis de sus rivales solo tienen niños en la alineación.

El entrenador de las aragonesas, Javier Aguirán, que lleva nueve años trabajando con equipos femeninos, confiesa con alegría a 20minutos que están “en una posición muy positiva”, con 40 puntos de los 42 posibles, y una ventaja de nueve respecto al segundo clasificado, el Alcorisa.

En una temporada histórica, con 73 tantos a favor y tan solo 8 goles en contra, el equipo puede alzarse victorioso este mismo sábado, con tal de que consigan empatar el partido que se jugará a las 15:30 en el estadio José Guzmán, en Zuera.

Compromiso y seriedad

Las jugadoras son, según Aguirán, “más ordenadas y más pudientes a la hora de trabajar” que sus oponentes masculinos. “Al final estamos en un equipo que es el referente en futbol femenino de Aragón y se exige más compromiso y seriedad”.

Su futbol está, apesar de todo, centrado en la formación, el “único objetivo” de las chicas del equipo. No se mantienen ajenas, eso sí, a la histórica victoria que podrían conseguir. “Yo no les nombro lo que se podría hacer, intento no añadir presión, pero al final ellas son conscientes y tienen muy a mano la información”.

Unidad “dentro y fuera del campo”

La clave del Alevin A, imbatible hasta el momento, es la unidad “dentro y fuera del campo”. “Las chicas llevan años jugando juntas, excepto alguna incorporación esta temporada. Es un equipo muy familiar y eso lo hace todo mucho más fácil”, relata Aguirán, que trabaja con ellas de la misma forma que con un equipo masculino.

El entrenador trata de descentrar la atención del físico, que es “lo que podría marcar una diferencia respecto a ellos”, y pone todo el foco en lo más importante del futbol, “el balón”. Inculcando el valor del juego táctico por encima del talento individual, el Zaragoza CFF se ha convertido en todo un referente en la región.

Por su parte, las jugadoras viven el momento “con mucha alegría”. “Es un hecho histórico, lo tienen a un paso. Las chicas están algo nerviosas pero lo están gestionando bastante bien, de hecho, casi lo están gestionando mejor que yo”, confiesa el entrenador Victor Aguirán en la jornada previa a un partido histórico para su equipo.