Bochornoso estreno del circuito de Indonesia en MotoGP: los pilotos, obligados a rodar para limpiar el barro

El nuevo circuito de Indonesia alberga estos días los segundos test de pretemporada de MotoGP, que servirán además de para poner a punto a las motos, para conocer el nuevo trazado. Situado en la turística región de Mandalika, al lado mismo de una paradisiaca playa, el estreno no ha generado buenas sensaciones.

Las torrenciales lluvias tan habituales en esta región del globo provocaron que la pista semiurbana amaneciera muy sucia, con barro y polvo. Las condiciones eran tan complicadas que, mediada la mañana, se detuvo la jornada para celebrar una reunión de urgencia con la Comisión de Seguridad del campeonato para quejarse por las circunstancias.

La solución fue obligarles a salir a rodar para que la pista, al paso de sus motos, se limpiase y se pudiera hacer carril. Este tiempo no se contabilizó y tardaron hora y media en volver a poder salir para, al final, rematar el día probando en condiciones.

Aunque a ningún piloto le gustó la situación, el que más claro habló fue Aleix Espargaró. El de Aprilia fue muy crítico con los responsables del campeonato y del propio circuito. "El circuito no era seguro para rodar. En Catar, un jueves, está bien, pero hoy era imposible pilotar. La decisión (de obligarles a salir) no me gustó, me enfadé mucho. Yo no estoy aquí para limpiar la pista a nadie. La única persona que me puede obligar a rodar en Massimo (Rivola, jefe del equipo Aprilia) o Colanino (CEO del Grupo Piaggio), como mucho. El jefe, como si quiere decirme que salga en bañador. No me pareció justo, para nada. Yo decido cuándo salgo", estalló el corredor catalán, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Espargaró apunta a Márquez

Aleix Espargaró entró en su box hecho una furia cuando le hicieron salir a pista, e incluso se le vio discutir con sus mecánicos. "Me sentí mal, muy enfadado y decepcionado. Hacía mucho que no me enfadaba tanto. Lo pagué con mi propio equipo, que no tenía la culpa de nada, pero, después de tanto tiempo con ellos, es así", admitió.

En este sentido, también apuntó que muchos pilotos "presionaron porque necesitan más tiempo en pista", dado que necesitan rodar como sea y en las condiciones que sean para entender la moto. Caso de su hermano Pol Espargaró, que fue el más rápido de la sesión con la Honda oficial, o de su propio compañero, Maverick Viñales, que intentó esquivar la polémica. "No hay mucho más que decir. Al final, pude rodar, coger datos. Yo necesito entender la moto", explicó.

Sin citarlo, Aleix no apuntaba a su hermano, sino al otro corredor del Repsol Honda, Marc Márquez. El octocampeón fue uno de los que pidió explícitamente que salieran a rodar todos juntos. "Los camiones sólo mueven suciedad de un lado a otro", argumentó, algo que también apoyó el menor de los Márquez, Álex. "Todos esperábamos a que alguien saliera para limpiar la pista. Nadie salió. Entonces tuvimos la idea y ellos hicieron obligatorio salir. Así, todos lo limpiamos y quedó bastante bien", admitió.