Queralt Castellet, tras su plata en los Juegos de Pekín: "Estoy emocionada, es increíble, estoy muy feliz"

La barcelonesa Queralt Castellet, que logró este jueves la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 al capturar la plata en la prueba de halfpipe de snowboard, declaró en Zhangjiakou que se siente "emocionada" y "muy feliz" tras acabar segunda una prueba que ganó la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim.

"Estoy emocionada, estoy muy feliz; ha sido un día increíble, ¡he conseguido la medalla!", exclamó Queralt, en declaraciones facilitadas a Efe desde Zhanggjiakou por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

"Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", manifestó Queralt en China nada más capturar la medalla de plata.

Queralt Castellet, durante su participación en la final de 'halfpipe' de snowboard de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. DIEGO AZUBEL / EFE

Castellet, nacida hace 32 años en Sabadell y que participó en sus quintos Juegos, logró de esta forma la quinta medalla olímpica española en toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, después del oro de Francisco Fernández Ochoa en esquí alpino, en Sapporo 1972 (Japón); y los bronces de su hermana Blanca -asimismo en ese deporte, veinte años después, en Albertville (Francia)- y de Regino Fernández -en boardercross de snowboard- y de Javier Fernández -en patinaje artístico-, en los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace cuatro años.