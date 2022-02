Las lágrimas de Juan Martín del Potro durante su último partido como profesional en Buenos Aires

La leyenda argentina del tenis, Juan Martín Del Potro, volvió a sentirse profesional una vez más ante su público, en el Abierto de Argentina, 965 días y cuatro operaciones de rodilla después. La Torre de Tandil se midió ante su compatriota, Federico Delbonis en un partido en el que no pudo contener la emoción, rompiendo a llorar en el último juego de un choque en el que el resultado fue lo menos importante.

El exnúmero tres del mundo anunciaba días atrás un "último baile" en el circuito profesional, apareciendo en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, en una rueda de prensa en la que con la voz entrecortada reconocía que no podía soportar más el dolor de su rodilla. El tenista argentino de 33 años no disputaba un partido profesional desde el pasado 19 de junio de 2019, y más de dos años después, tras someterse a varias operaciones -la última en marzo de 2021- encontró el momento perfecto para decir adiós a un deporte que le dio todo.

En la noche de la capital argentina, la central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se llenó hasta la bandera para despedir con honores a una de las grandes leyendas del tenis argentino, campeón de la Copa Davis en 2016, del Open de Estados Unidos, y doble medallista olímpico (bronce en los Juegos de Londres de 2012 y plata en Río de Janeiro 2016). A pesar de su impreciso juego y de la superioridad de su compatriota en pista, la afición vitoreó cada punto del de Tandil como si del final del partido se tratara, algo que acabó por emocionar al verdadero protagonista de partido de ayer a pesar de su derrota.

Bajo la atenta mirada de sus seres queridos, incluida su madre, quién nunca había asistido a uno de sus partidos, Del Potro no pudo contener las lágrimas en su servicio en el juego definitivo. El partido se paró durante algunos segundos, mientras el veterano tenista trataba de contenerse para reanudar el juego entre cánticos de un público agradecido por su trayectoria.

Al final del encuentro resuelto por 6-1/6-3 en favor de Delbonis, ambos tenistas se fundieron en un abrazo, y Del Potro colgó su bandana en la red, un gesto con el que confirmó un adiós que luego reafirmaría en la rueda de prensa postpartido: "Lo que viví esta noche superó todas las expectativas. Lo voy a recordar toda mi vida, di todo lo que tenía en todo momento y ahora siento que me puedo ir en paz, tengo toda la vida por delante", declaró en una entrevista en la que también se acordó de su padre, recientemente fallecido: "El abrazo que me di con mi madre al terminar el partido es uno de los momentos más especiales de mi vida. No pude hacerlo con mi padre debido a su fallecimiento, tenía la ilusión de que ambos me vieran volver a competir" confesó.