El récord de Roger Federer que ¿nunca? igualarán Rafa Nadal y Novak Djokovic

A los pocos días de que Rafa Nadal rompiese el empate con Roger Federer y Novak Djokovic y se convirtiese en el primer tenista con 21 Grand Slam en su poder, Essentially Sports saca a relucir un récord que diferencia a Federer de los otros dos miembros del Big Three del tenis mundial y que se antoja complicado de igualar.

Pese a que Federer tiene complicado ganar algún Grand Slam más debido a las lesiones y su edad (40 años), el suizo es el integrante del Big Three con más finales de 'grandes' disputadas de forma consecutiva. En el periodo de tiempo entre el torneo de Wimbledon de 2005 y el US Open de 2007, el suizo estuvo presente en todas las finales de los cuatro Grand Slam, es decir, jugó 10 partidos por el título seguidos. Para colmo, Roger consiguió la victoria en ocho de ellos: 3 Wimbledon, 3 US Open y 2 Open de Australia.

Si miramos los números de los otros dos monstruos del tenis, veremos como Djokovic se presentó en seis finales de Grand Slam consecutivas. Lo hizo entre el Open de Australia de 2015 y el Roland Garros de 2016, ganando 2 Abiertos de Australia, 1 Wimbledon, 1 US Open y 1 torneo parisino.

Por su parte, Nadal sólo ha podido encadenar cuatro finales de 'grandes' seguidas. La racha del balear firmó cinco entre el Roland Garros de 2011 y el mismo torneo de 2012. Tiempo en el que logró la victoria en los dos campeonatos franceses, pero cayó en el resto.