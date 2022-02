"Los fachas somos superiores en todo": los tuits incendiarios del aspirante a presidir la Federación Española de Remo

José Agustín Gómez-Raggio se ha tomado como una cruzada personal darle un golpe de timón (frase hecha nada casual) a la Real Federación Española de Remo. Este abogado malagueño ha presentado una moción de censura que se vota este miércoles contra Asunción Loriente, la única mujer que preside una federación deportiva española, al considerar que no está a la altura de lo que se debe.

Hasta aquí no habría ninguna polémica, si no fuera por las expresiones públicas que Gómez-Raggio ha hecho en el pasado. Su cuenta de twitter, ya borrada, era un incesante chorreo de insultos, comentarios machistas, racistas, homófobos y apologetas del fascismo más rancio y, en numerosas ocasiones, delictivo. Desde insultos a políticos, pasando por menosprecio a las mujeres o a otras etnias, sin dejar de lado el punto negacionista al hablar de "plandemia" que tan de moda está entre algunos sectores de la extrema derecha.

Algunos de los tuits que le han colocado en la picota aparecen en primera plana de la portada de Marca de este miércoles, aunque el asunto ya venía coleando desde antes.

En sus antiguos mensajes se podían leer cosas como "Pedro Sánchez, hijo de puta", "Casado, hijo de puta", "Chinos, hijos de la grandísima puta" o declararse abiertamente fascista con confesiones como: "Los fachas somos superiores en todo. Ser facha es una forma de vida moral y estéticamente superior. Gente de orden. El día que explotemos les van a faltar agujeros donde esconderse".

En sus insultos hacia la clase política, especialmente hacia PSOE y PP, Gómez-Raggio se apunta a una conspiración mayor: "El futuro despótico se acerca, mientras seguimos amordazados por la 'plandemia', anestesiados por las televisiones, acojonados por las élites partiocráticas, acomodados por la 'cultura'. ¿Despertaremos?".

Este tipo de mensajes le han hecho borrar la cuenta de twitter, especialmente ahora que se juega la presidencia de la Federación Española de Remo.

Una moción de censura con visos de prosperar

Gómez-Raggio ha estado muy vinculado al remo durante toda su vida. Familiar del exregatista Carlos Gómez-Raggio, antiguo campeón de España en clase Snipe, hasta ahora su mayor cargo directivo en el deporte había sido presidir el Real Club Mediterráneo hasta 2018.

Desde entonces ha ido cocinando su asalto a la Federación Española, hasta que ha presentado la moción de censura contra Loriente. En la asamblea en la que se anunció dicha moción, Gómez-Raggio contó con el apoyo de 53 de los 74 integrantes, entre los que estaban varios presidentes y representantes regionales como los de las federaciones de Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Valencia.

Más allá del carácter o las manifestaciones públicas del aspirante, desde el CSD admiten que si sale adelante la moción no pueden hacer nada para impedirle que se haga con la presidencia de la Federación Española. "No debería presidir la Federación Española de Remo", opinó Jose Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, que admitió en 'El partidazo de COPE' que su órgano "no podría hacer nada".

En un comunicado conjunto, el Comité Olímpico Español y el CSD han mostrado su malestar por la posible elección de Gómez-Raggio. Aunque "respetan las decisiones de los órganos de las federaciones basadas en sus propios marcos normativos, estatutos y reglamentos", si bien les resulta "muy difícil de concebir que la presidencia de una Federación Deportiva recaiga en una persona que insulta gravemente, a través de las RRSS, a responsables políticos de todo signo e instituciones de todo nivel, con tuits cargados de odio". "Incluso dirigidos a ciudadanos de otras nacionalidades", inciden.

Además, recuerdan que las Federaciones Deportivas no sólo se representan a sí mismas, como entes privados que son, sino que tienen "competencias públicas delegadas y, consecuentemente, ejercen funciones institucionales en España, y representan a nuestro país ante las instancias deportivas internacionales", por lo que deberían ser ejemplares.

Mientras, la actual presidenta Asunción Loriente, se resigna y denuncia la situación. Única mujer que preside una federación olímpica en España desde que fue elegida en 2018 y reelegida en junio de 2021, aseguraba que hay "mucho machismo". "Me han llegado a decir que mi Junta es un chiste porque tengo cuatro mujeres", denunciaba en TVE.

Lo cierto es que ha pasado de contar con más del 90% de los apoyos en los últimos comicios a que un 70% de la Asamblea esté en su contra en apenas unos meses, lo que ha llevado a Gómez-Raggio a pedir un cambio argumentando "disconformidad con la gestión" y "falta de rumbo en el proyecto". Motivos que, según Loriente, son vacíos.