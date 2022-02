La Fórmula 1 elimina la ceremonia de arrodillarse contra el racismo que impuso Hamilton

La Fórmula 1 ha decidido eliminar el ritual de arrodillarse en contra del racismo antes del inicio de las carreras, un gesto que incorporó a petición de Lewis Hamilton y que dio que hablar durante el pasado mundial por su carácter casi impositivo..

En su lugar, la competición pretende impulsar su propia campaña, lanzada ya anteriormente bajo el lema "We race as one" ("corremos como uno"), que fomenta la diversidad y la igualdad en cualquier ámbito del deporte.

Sin embargo, matizan desde la F1, permitirán libertad total a los pilotos para que manifiesten su clamor por la igualdad, el respecto y contra el racismo de la manera que consideren oportuna, pese a que huyen de las cuestiones políticas, como expresó en Sky Stefano Domenicali, CEO de la competición.

"Tenemos que evitar la política, pero creo que tenemos que dejar los gestos y pasar a la acción. Y la acción es centrarse en la diversidad de nuestra comunidad, y este ("We race as one") es el primer paso", explicó.

Domenicali insitió en la importancia de tomar la iniciativa por la diversidad más allá de gestos y lanzó un sutil recado a Hamilton: "Creo que el gesto ya ha sido importante para los que creían que era importante, tenemos que respetar a todos pero es momento de pasara la acción", sentenció.

Convencido del optimismo de Hamilton para 2022

Tras el revuelo del final del pasado Mundial, cuando Max Verstappen ganó a Hamilton en la última vuelta para escribir una de las páginas más épicas de la historia de la F1, los rumores de que el británico iba a llevar su pataleta hasta las últimas consecuencias, la retirada, cobraron fuerza.

Sin embargo, el misterioso mensaje en redes sociales del pasado fin de semana en el que, además, el piloto de Mercedes aparece con una gran sonrisa, parecen haber despejado todas las dudas. Domenicali también lo cree:

"Por lo que sé y por lo que veo, vi la última foto de Lewis y estaba con la positividad adecuada en su cara y su gesto", explicó a Sky.

"Estoy totalmente seguro de que está concentrado en asegurarse que realmente puede alcanzar su octavo título", sentenció.