El recado de Paula Badosa a los que le pusieron piedras en su camino al 'top 5' de la WTA

La segunda semana de febrero ha arrancado con una gran noticia para el tenis femenino español. Por primera vez, Paula Badosa ha subido al número 5 del ránking WTA, lo que supone su mejor posición. La barcelonesa ve premiado así no sólo su gran 2021, sino también el más que buen inicio de 2022, que de momento le ha dado su tercer torneo (el de Sydney) y la llevó a octavos del final del Open de Australia por primera vez.

El buen momento deportivo que atraviesa Badosa ya empieza a dar sus frutos, pero eso no implica que haya sido un camino fácil. Todo lo contrario: ha tenido, usando sus propias palabras, muchas piedras en el camino. Lejos de amedrentarse, Badosa ha sabido sacar aprendizajes de todos y cada uno de esos baches hasta llegar al punto donde está ahora.

Para celebrar su nueva posición en la pirámide del tenis mundial, ha dejado un elocuente mensaje dirigido no sólo a sus fans, que cada vez son más, sino también a sus detractores y a los que le han puesto las cosas complicadas.

"Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre", comienza el tuit, que remata con un mensaje más reivindicativo: "Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte. Seguimos…".

Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre❤️.

Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte🙃.



Seguimos…💪#top5 pic.twitter.com/8cUR7W4X8u — Paula Badosa (@paulabadosa) February 7, 2022

Los siguientes retos de Badosa pasan por Dubai, Doha, Indian Wells y Miami. El próximo lunes 14 estará ya en la pista del torneo dubaití, donde también se vivirá el ansiado regreso a las pistas de Novak Djokovic en el cuadro masculino.