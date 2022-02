Los 18 años de un fichaje nigeriano en Suecia levantan sospechas: "Tiene 29 o 30 según sus compañeros de universidad"

El Mjallby AIF, un equipo de la zona media de la liga sueca, anunció esta semana a bombo y platillo el fichaje de uno de los futbolistas más prometedores de Nigeria, Silas Nwankwo. Este delantero procedente del Nasarawa United ha firmado hasta 2025, pero se espera que su carrera siga mucho más ya que tiene 18 años. O al menos, eso dice.

Y es que su aspecto ha levantado muchas suspicacias. El aspecto ajado y hasta con arrugas hace que no muchos crean que Silas tenga los 18 que asegura tener. Las fotos de su presentación en redes han sido objeto de muchas dudas.

Nwankwo, nacido supuestamente en 2003, fue el máximo goleador de la NPFL, la Primera División de Nigeria, la pasada campaña y se ha incorporado al modesto equipo sueco para intentar ayudarles a que suban a la zona alta.

Sin embargo, en las redes no se creen que haya nacido en 2003 sino mucho antes. De hecho, la wikipedia ha sido editada: le han puesto como año de nacimiento 1983, algo que parece más plausible por su aspecto físico.

Las respuestas al tuit de su fichaje lo dicen todo. Desde alusiones a su edad en bases de datos como las del videojuego Football Manager, hasta memes sobre Benjamin Button (el personaje de Brad Pitt que iba rejuveneciendo conforme cumplía más años) o similares, queda claro que los aficionados no se creen del todo que Silas Nwankwo tenga esos 18 años.

Is his birthday on the 29th Feb or something? — callum (@Callumefc) February 4, 2022

He was 24 in Football Manager last year 🤔 @moneenvrsleeps — Thierry (@L4H04X) February 5, 2022