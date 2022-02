El angustioso testimonio de una deportista tras dar positivo al llegar a Pekín para los Juegos de Invierno

Kim Meylemans está siendo una de las protagonistas de la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno tras su positivo al llegar a Pekín. A la deportista belga que participa en skeleton se le detectó su contagio tras aterrizar en el país y fue puesta en aislamiento durante tres días.

Sin embargo, y pese a sus tres resultados negativos en tres días, cuando se montó en una ambulancia pensando que sería trasladada a la Villa Olímpica sigue sin ser liberada. Meylemans fue llevada a otro alojamiento donde estará durante una semana más en cuarentena. Una decisión que la belga no comprende y que ha querido cuestionar en un desgarrador vídeo.

“Estoy sorprendida por la decisión. Tengo que quedarme aquí por otros 7 días y hacerme 2 PCR al día. No se permite el contacto con otras personas. No estoy seguro si alguna vez se me permitirá ir a la villa olímpica", explicó a sus seguidores entre lágrimas. “No sé si puedo soportar otros 14 días en aislamiento”, sentenció.

Su vídeo no tardó en hacerse viral y su caso en llegar a instancias superiores que pudieron intervenir por ella. Así, el Comité Olímpico Belga con la colaboración del COI lograron que Meylemans pueda, por lo menos, estar aislada pero dentro de la Villa de Yanqing, donde tendrá que esperar 7 días para poder salir.

Sobre el caso ha hablado el jefe de la delegación belga, Olav Spahl, que celebró que su deportista haya sido trasladada con el resto de participantes. "Nuestra meta principal era llevar a Kim a la Villa Olímpica en Yanqing lo más pronto posible. Estamos muy complacidos de que esto se haya logrado ahora", expresó.

"Entendemos que las medidas contra el COVID son necesarias para preservar la salubridad de los participantes en los Juegos, pero creemos que el deportista debe estar siempre en el centro de estas medidas”, añadió.