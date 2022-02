Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, anuncia de forma oficial su retirada del fútbol americano

El propio Tom Brady se ha encargado de confirmar los rumores que llevan hablando de su posible retirada desde hace unos días. El quarterback anunció de forma oficial mediante un comunicado publicado en su cuenta personal de Twitter e Instagram que cuelga las botas y deja el fútbol americano en activo. Dicho de otro modo, se retira el mejor jugador de la historia de la NFL.

Justo un día después de desmentir que hubiese tomado una decisión en firme sobre su adiós, Tom Brady sorprendió haciendo oficial que dejaba el deporte que le ha tenido ocupado durante las últimas 22 temporadas. Tiempo en el que la atesorado siete títulos de campeón de la NFL, tres MVP de la temporada, cinco MVP de la Super Bowl y un sinfín de galardones individuales que le convierten para la mayoría en el GOAT (Greatest Of All Time -Mejor de todos los tiempos-) del fútbol americano.

Tom Brady fue elegido en el Draft de 2000, en sexta ronda, en la posición 199. Sin embargo, su historia en la Liga ha sido la de uno de los quarterbacks más exitosos de todos los tiempos. Entre 2000 y 2019 vistió la camiseta de los New England Patriots, donde se convirtió en todo un icono de la franquicia y su cara más visible. Cuando dejó el equipo firmó como agente libre por los Tampa Bay Buccaneers, donde estuvo entre 2020 y 2021, ganando su último anillo de campeón.

El comunicado de Tom Brady, íntegro

"Siempre he creído en el deporte del fútbol como una proposición para dar el 100% competitivamente, pero si no estás al 100% no tienes éxito. Y éxito es lo que yo he amado siempre a lo largo de mi carrera. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido dar mi máximo potencial y he lo he dado todo en los últimos 22 años. No hay atajos hacia el éxito en el campo o en la vida".

"Esto es muy difícil para mí escribirlo, pero ahí va: No voy a comprometerme más a nivel competitivo. He amado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".

"Reflexioné mucho durante la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Estoy orgulloso de lo que he conseguido. Mis colegas, entrenadores, rivales cercanos y fans me han apoyado y han estado conmigo al 100%. Pero ahora es mejor dejar los terrenos de juego y dejar paso a la siguiente generación de deportistas".

"Para mis compañeros de los Bucs: os quiero, chicos. Me ha encantado ir a la batalla con vosotros. Me habéis inspirado para levantarme cada día y dar lo mejor de mí. Siempre estaré aquí para vosotros y quiero ver como seguís empujando para ser los mejores. No puedo estar más feliz de lo que hemos logrado juntos".

"Para todos los aficionados de los Bucs: no sé lo que esperabais cuando llegué, pero vuestro apoyo y cariño han enriquecido mi vida y la de mi familia. Siempre me he sentido honrado de jugar para una afición tan apasionada".

"Para la ciudad de Tampa y la región de Tampa-St- Petersburg, muchas gracias. Ha sido increíble ser ciudadano de un lugar tan divertido en el que vivir. Me gustaría ser invitado en vuestro próximo desfile en barco".

"Para la familia Glazer, gracias por darme la oportunidad y apoyarme. Sé que a veces pedí, pero vosotros me disteis todo lo que necesitaba para ganar y vuestra propiedad es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista".

"Para mis padres y mi familia entera (lo hago extensivo a amigos íntimos), os quiero y os estoy agradecido por apoyarme siempre con amor. Nunca hubiera imaginado el tiempo y la energía que me habéis dado en los últimos 30 años en el fútbol americano. Nunca podré pagároslo. Y que sepáis que os quiero mucho".

"Y por último, a mi esposa Gisele y a mis hijos Jack, Benny y Vivi, sois mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro. Siempre he abandonado el terreno de juego y la casa pensando en que tenía la esposa más cariñosa y que siempre lo ha dado todo por nuestra familia para permitirme que me centrara en mi carrera. Su autosuficiencia me ha permitido alcanzar nuevas cotas profesionales y no tengo palabras para decirte lo que significas para mí y mi familia. Te quiero, amor da minha vida".

"Con mucho amor, aprecio y gratitud, Tom".