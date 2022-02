Apenas ocho meses después del lanzamiento de las UTMB World Series®, UTMB Group y The IRONMAN Group, organizadores del circuito de trail running más icónico del mundo, han confirmado el calendario de carreras para 2022 con un total de 25 eventos repartidos por 16 países de Asia, Oceanía, Europa y América. Con la incorporación de tres nuevos eventos, Transvulcania by UTMB® en España, Kullamannen by UTMB® en Suecia, y Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB® en Australia, la cuenta atrás para el comienzo de las UTMB World Series® está oficialmente en marcha. Vea el vídeo aquí (añadir enlace)[EM1] .

Istria 100 by UTMB®, la mayor carrera de trail running de Croacia, que se celebrará del 7 al 10 de abril, dará el pistoletazo de salida a las UTMB® World Series. Se espera que más de 2.000 corredores participen en este primer evento de las UTMB® World Series, que también supondrá la primera oportunidad para clasificarse para las UTMB® World Series Finals, es decir, para las carreras OCC, CCC® y UTMB® de UTMB® Mont-Blanc 2023.

Los tres primeros clasificados, hombres y mujeres, en los UTMB® World Series Events en cada una de las categorías de 50K, 100K y 100M ganarán una plaza en las UTMB® World Series Finals en la distancia equivalente, mientras que los corredores amateurs obtendrán Running Stones que permitirán el acceso al sorteo para lograr un dorsal en UTMB® Mont-Blanc. Desaparece así el anterior sistema de puntos y las pruebas de los UTMB® World Series Events se convierten en la única manera de lograr Running Stones y comenzar el viaje a Chamonix, Francia.

"El calendario es excepcional"

Marie Sammons, Directora Deportiva y Regeneración en UTMB® World Series, ha comentado: “El calendario para 2022 es excepcional y estamos muy contentos de poder trabajar con organizadores de carreras tan apasionados, que comparten nuestra visión de la excelencia, la inclusión, el compañerismo y la accesibilidad. Con 25 eventos en 2022, tanto los corredores amateurs, como los élites de todo el mundo, tendrán un UTMB® World Series Event muy próximo a ellos, lo que para muchos supondrá el inicio del viaje hacia UTMB® Mont-Blanc y las UTMB® World Series Finals. Estamos deseando dar la bienvenida a los atletas de todo el mundo a este circuito y ofrecer una experiencia inolvidable participando en las mejores carreras y en los lugares más impactantes del planeta”.

Dos de los principales eventos de Europa - Transvulcania by UTMB® en la isla canaria de La Palma y Kullamannen by UTMB® en Suecia - reforzarán aún más las UTMB® World Series en este continente, que cuenta con 16 eventos confirmados. Además, los corredores de Australia tendrán más oportunidades de vivir la experiencia UTMB® con una segunda prueba en el país: Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB®.

Vuelve Transvulcania

En su 12ª edición -y la primera desde 2019-, el evento de La Palma vuelve con más fuerza que nunca, en la que se espera sea una edición especialmente conmovedora tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021. Con alrededor de 2.500 participantes y una gran presencia de corredores de élite, la prueba de 74 km comienza en el extremo sur de la isla, El Faro de Fuencaliente, antes de dirigirse hacia el cielo y punto más alto de la isla, a 2.420 metros. El recorrido discurre por paisajes volcánicos intercalados con pinares, y termina con el descenso a Los Llanos de Aridane. Además de esta distancia, también habrá carreras de 44 km, 22 km y un desafío vertical de 7,6 km. Las inscripciones para este evento serán por sorteo, ya que apenas quedan dorsales tras la cancelación de las dos ediciones anteriores, y estarán abiertas del 1 al 28 de marzo en el sitio web oficial de la prueba. Los resultados se anunciarán el 4 de abril.

Kullamannen, una prueba única

Kullamannen by UTMB® es más que una carrera de trail. Descrita como ‘el cielo, el mar, y el infierno’, se compone de varias distancias, desde 22km hasta 100 millas, en las bellas y salvajes penínsulas de Bjäre y Kullaberg, situadas junto al mar en el sur de Suecia. El recorrido, una verdadera prueba de técnica y valor, atraviesa fantásticas reservas naturales antes de terminar en la mágica Kullaberg. El trazado discurre por estrechos y sinuosos senderos de montaña, hermosos bosques de hayas, y caminos costeros, donde los corredores pueden oír el estruendo de las olas incluso en la oscuridad de la noche. La edición de 2022, una aventura de puro trail sueco, tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de 2022. Las inscripciones se abrirán el 4 de febrero en el sitio web del evento.

Trail del bueno en Australia

Los corredores descubrirán nuevas alturas a través del Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB®, el nuevo evento de trail running de Australia que tiene como centro el pico más alto del país. La estación de esquí de Thredbo, en Nueva Gales del Sur, albergará esta carrera que mostrará lo mejor de las Snowy Mountains (Montañas Nevadas), mientras los corredores atraviesan el pintoresco Parque Nacional Kosciuszko en las distancias de 100 millas, 100 km, 50 km y 25 km. Praderas alpinas, bosques de eucaliptos de nieve, y arroyos cristalinos, serán la máxima expresión de la naturaleza local mientras los corredores ascienden al punto más alto de Australia. Desarrollado por el equipo de Ultra-Trail Australia by UTMB® y Tarawera Ultramarathon by UTMB®, en Nueva Zelanda, el Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB® tendrá lugar del 15 al 18 de diciembre de 2022 y se espera que acoja a más de 1.500 corredores deseosos por experimentar el evento de trail running más nuevo y de mayor calidad de Oceanía.

Calendario de eventos de las UTMB® World Series 2022*

· Istria 100 by UTMB® (Croacia), del 7 al 10 de abril.

· Canyons Endurance Runs by UTMB® (EE.UU.), 23 de abril.

· Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australia), del 12 al 15 de mayo.

· Trail du Saint-Jacques by UTMB® (Francia), 11 de junio.

· Mozart 100™ by UTMB® (Austria), 18 de junio.

· La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® (Italia), del 23 al 26 de junio.

· Trail 100 Andorra™ by UTMB® (Andorra), del 24 al 26 de junio.

· Western States® 100-Mile Endurance Run (EE.UU.), del 25 al 26 de junio.

· Ultra-Trail Snowdonia by UTMB® (Gales), del 1 al 3 de julio.

· Restonica Trail by UTMB® (Francia) del 7 al 9 de julio.

· Val d'Aran by UTMB® (España), del 7 al 10 de julio (MAJOR).

· Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB® (Suiza), del 8 al 10 de julio.

· Eiger Ultra Trail by UTMB® (Suiza), del 15 al 17 de julio.

· Speedgoat® Mountain Races by UTMB® (EE.UU.), del 22 al 23 de julio.

· Wildstrubel by UTMB® (Suiza), del 8 al 11 de septiembre.

· Julian Alps Trail Run by UTMB® (Eslovenia), del 16 al 18 de septiembre.

· Nice Côte d’Azur by UTMB® (Francia), del 22 al 25 de septiembre.

· Transvulcania by UTMB® (España), del 20 al 23 de octubre.

· Puerto Vallarta México by UTMB® (México), del 28 al 30 de octubre.

· TransLantau™ by UTMB® (Hong Kong), del 4 al 6 de noviembre (MAJOR).

· Kullamannen by UTMB® (Suiza), del 4 al 6 de noviembre.

· Thailand by UTMB® (Tailandia), del 10 al 13 de diciembre.

· Ultra-Trail Kosciusko by UTMB® (Australia), del 15 al 18 de diciembre.

· Panda Trail by UTMB® (China), fechas por confirmar.

· UTMB® Mont-Blanc (Francia, Suiza, Italia) 22-28 agosto.