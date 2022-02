El Barça denuncia pagos falsos de la directiva de Bartomeu: "Los hechos tienen relevancia penal"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró en la presentación del informe 'forensic' sobre la situación económica del club que la anterior Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu realizó pagos "sin causa, causa falsa o desproporcionados" que conllevan cinco hechos "incontestables" en los que han basado su denuncia a la Fiscalía.

El club encargó una 'Due Diligence' a Deloitte que detectó una serie de "acciones dudosas" puestas en manos de la agencia Kroll, que detectó una serie de "cinco hechos concretos" de "pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados".

"Todo esto evidenciaba una conducta desleal hacia el patrimonio del club, y no descartaban que hubiera enriquecimiento injusto de lo autores materiales de esos pagos. Lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona, que vela por el principio de legalidad e insta a la persecución de conductas posiblemente delictivas. Hicimos una denuncia de hechos incontestables", aseguró Laporta en rueda de prensa en el Auditori 1899.

En este sentido, aseguró el presidente que el club se pone a disposición de la Fiscalía para facilitar la investigación y lo que haga falta para facilitar pruebas.

"Lo hemos hecho porque los socios y socias tienen derecho a conocer las actuaciones que pusieron el club en una situación de ruina, y nosotros como directivos no queremos ser cómplices de esas actuaciones que llevaron al club a una situación muy delicada económicamente y patrimonialmente", se sinceró Laporta.

En la comparecencia también intervino Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, que insistió en que la excusa del Covid no justificaba la enorme deuda que encontraron al llegar a la dirección. "La foto que hemos hecho dice que tenemos una deuda de 1.350 millones de euros. Hay conceptos que son deuda, pero que no están reconocidos como tal, como 389 a salarios diferidos de jugadores. No es una variable, es un fijo. Es una trampa al solitario. En las dos últimas temporadas, el Barça ha perdido más de 600 millones, de los que sólo 135 son por el Covid", asegura.

Del mismo modo, Romeu ha destacado el importante y efectivo papel que ha tenido la colaboración de los jugadores para rebajar la masa salarial, una situación que fue muy delicada. "Estamos trabajando en la masa salarial, estábamos un 40 por ciento por encima de nuestros competidores. Es un trabajo muy complejo: sentarse con un jugador y exponerle la situación. Es tocarles el bolsillo. En diez meses, 159 millones se han ahorrado", desveló.

Finalmente, habló el abogado penalista con el que ha estado trabajando el Barça en estos meses, Jaime Campaner, que ha querido comenzar dejando claro la seriedad legal del asunto. "Los hechos tienen relevancia penal, no hay duda. Y por eso hemos puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía", afirma.

"No se trata de hurgar sobre la gestión anterior, se trata de investigar conductas delictivas gravísimas, groseras. Y no que no se sostienen desde un punto de vista jurídico ni económico", insiste antes de catalogar la labor de Bartomeu como "desleal". "Hay casos de comisiones de 10 millones de euros a terceros, con contratos muy lejanos en el tiempo tras el fichaje. Hay un riesgo fiscal elevadísimo. Hemos pagado a Hacienda tres millones, para proteger los derechos del club", añade.

Del mismo modo, Campaner destapa varios contratos millonarios injustificados de la directiva anterior. "Se han descubierto contratos con un intermediario extranjero sin justificación y sin servicios: era contrato millonario sin informes. Un despacho de abogados también recibió millones sin justificación. Y, por último, hay indicios de pago ilegítimo de 15 millones a otro club", zanja.