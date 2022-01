Madelene Wright, la futbolista que se hace de oro en OnlyFans después de ser despedida por su equipo

Madelene Wright fue despedida del Charlton después de por publicar una serie de vídeos polémicos y ha encontrado una fuente de ingresos gracias a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Dicho de otro modo, su equipo rompió su contrato por "conducta inapropiada" relacionada con unas imágenes suyas de fiesta, bebiendo alcohol y poniendo a su perro a los mandos de su coche, y ahora se gana la vida con otro tipo de imágenes.

Después de dejar el fútbol, Wright ha ganado alrededor de 600.000 euros en un año gracias a sus suscriptores de OnlyFans. Si a esto le sumamos lo que puede ingresar por sus publicaciones de Instagram, donde cuenta con casi 300.000 seguidores (en su época de futbolista tenía unos 60.000).

"Cuando me despidieron, fue como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo", cuenta Wright en una entrevista para The Sun. Un cambio que mucho tiene que ver con los 36 euros al mes que pagan sus seguidores de OnlyFans para tener acceso a todos los vídeos y fotos subidos de tono que publica la futbolista.

"Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada. El despido me dejó desconsolada", admite Wright. "Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. Entendí a cuántas personas había defraudado". Ahora, siente que su vida marcha por otro camino. "Mientras aprendas de tus errores, hagas los movimientos correctos en el futuro, hay luz al final del túnel".