Bale, el elegido por la cuna del golf para inspirar a nuevos jugadores: nombrado embajador del prestigioso R&A Club

Gareth Bale, futbolista del Real Madrid, se ha convertido en embajador del club de golf The R&A (The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews), conocido como la cuna del golf.

The R&A organiza el Abierto Británico de golf, uno de los cuatro torneos más importantes de este deporte.

Bale ejercerá como embajador global del club con el objetivo de "inspirar" a nuevas audiencias para que empiecen a jugar al golf.

"Bale ha demostrado un verdadero entusiasmo por el golf y tiene un hándicap de 2", dijo The R&A en un comunicado.

"La pasión de Gareth por el golf es contrastada y jugará un papel muy importante con nosotros. Queremos llegar a nuevas audiencias que no son conscientes aún de los grandes beneficios del golf, incluyendo en temas de salud y bienestar, y creemos que modelos a seguir como el de Gareth pueden inspirar a más hombres y mujeres jóvenes a practicar este deporte", dio Phil Anderton, jefe de desarrollo de The R&A.

Para la elección de Bale ha jugado un papel muy importante, además de su pasión por el golf, amasar más de 100 millones de seguidores entre sus redes sociales.