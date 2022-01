Saltan las alarmas en el PSG con el Madrid en el horizonte: Sergio Ramos vuelve a lesionarse

Preocupación en el PSG por una posible nueva lesión de Sergio Ramos. El defensa sevillano se tuvo que retirar del entrenamiento del equipo parisino por unas molestias musculares, aunque no ha trascendido el alcance del problema.

Sin embargo, saltan las alarmas con el excapitán del Real Madrid, cuyo rendimiento en el club francés está dejando que desear por sus percances físicos.

Le Parisien ha sido el medio encargado de difundir la noticia aunque el hermetismo por parte del PSG conlleva que se desconozcan más detalles. Por el momento, afirma el diario francés, Ramos es duda seria para el partido de liga de este fin de semana ante el Niza.

La lesión llega en el mejor momento del jugador en el PSG, con el que había logrado su primer gol hace apenas unos días.

Faltan menos de 20 días para que el PSG se enfrente al club blanco en octavos de final de la Champions League, y tras el susto de la lesión de Mbappé, otro varapalo llega para Pochettino con la incertidumbre de Ramos.

El propio exmadridista habló de la ilusión que le hace enfrentarse al que fuera su equipo durante 16 años: "Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores años de mi vida", dijo, tras conocer el resultado del sorteo.