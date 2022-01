Adriano vuelve a la polémica: detenido conduciendo sin carnet y con problemas por el alcohol

Adriano vuelve a meterse en problemas. El que fuera uno de los futbolistas más atractivos del panorama mundial a principios de los 2000, se ha visto de nuevo en problemas con la policía en Río de Janeiro. 'El Emperador' echó a perder su carrera por culpa de una depresión y el alcoholismo en el que esta derivó y desde que dejase el Inter fue más noticia por sus líos que por su hipotético resurgir.

Una vez retirado, la polémica sigue merodeando su vida y esta semana ha vuelto a protagonizar un desagradable suceso. El exjugador fue 'cazado' por la policía circulando con su carnet de conducir caducado y cuando los agentes quisieron realizarle un test de alcoholemia tras sospechar que estaría conduciendo bajo influencia, este se negó.

Pese a que en ocasiones este es motivo suficiente requisarle su coche, Adriano tuvo suerte esta vez. Le dejaron llamar a una persona capacitada para conducir y poder continuar, aunque se enfrenta a una multa importante.

La caída en picado de su carrera

Sus problemas con el alcohol comenzaron con la depresión en la que cayó tras la muerte de su padre, y que a la postre terminó con la exitosa carrera deportiva que se le auguraba. "No sabía cómo disimularlo, llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba aunque estuviese borracho del todo. Entonces me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares", contó sobre su tiempo en el Inter.

"Sólo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando murió. Fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber. Sólo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter", relató en una entrevista en Brasil.