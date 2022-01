La estrategia de Nadal para lidiar con su lesión de por vida: "Vamos a tope y si me rompo, me rompo"

Rafa Nadal reveló hace unos días que la lesión que sufre en el pie es crónica y tendrá que lidiar con ella el resto de su carrera deportiva. Aprendiendo a controlarla y a seguir adelante pese al dolor, el tenista balear disputa este viernes las semifinales del Open de Australia.

Su entrenador, Carlos Moyá, ha revelado en una entrevista al diario As cómo han trazado la estrategia en los últimos meses, tratando de llevar a Rafa a las mejores condiciones pese a los problemas físicos.

"Tuvimos varias conversaciones durante la pretemporada, porque veíamos que no avanzaba. Hasta que él le dijo: 'Vamos a tope y si me rompo, me rompo'. No podíamos plantearnos ir a un Grand Slam con partidos a cinco sets sin hacer una prueba antes. La de Abu Dabi salió muy bien, sobre todo por el pie, aunque perdiera los partidos", cuenta Moyá.

"Él arrastraba ese problema ya desde después del Open de Australia del año pasado. En realidad, siempre ha tenido problemas con el pie, pero hasta ahora solo le afectaban a los entrenamientos y en momentos puntuales. Pero llegó un punto en el que veíamos que los tenía con más frecuencia y que ya no solo eran entrenando, sino en partidos", explica el entrenador, que asegura que han actuado siempre con prudencia a la hora de marcar retos en el calendario.

Su lesión en el pie es una circunstancia con la que tendrán que lidiar hasta que decida poner fin a su carrera: "Lleva muchos años así, el hueso va degenerando poco a poco. Si tú te fijas en la forma del pie, lo ves. Tiene una cosa muy rara ahí. No es que sea un hueso roto como tal, no soy médico, pero hemos visto los informes y es otro tipo de rotura. No obstante, lo que él dice es así, aunque suene raro, y es algo que va empeorando", cuenta.

En cuanto al futuro, Moyá va con pies de plomo y partido a partido: "Dependerá de los resultados y de si Rafa sigue siendo competitivo y ganando partidos. Así tendrá la opción de elegir bien. Si sale del top-10, pues igual va a jugar a más sitios. Tenemos todo más o menos marcado y reducir no podemos reducir más, porque es imposible, pero está claro que no va a jugar 20 torneos al año", sentencia.