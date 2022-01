La vergonzosa narración machista de un partido de Copa de la Reina: "¿Le han dicho que baje la bandera a la de la coleta?"

Granada y Betis se enfrentaron este jueves en su cruce de dieciseisavos de final de la Copa de la Reina, en un duelo en el que las verdiblancas lograron el pase a la siguiente fase. Sin embargo, y por desgracia, el partido no ha sido noticia por lo ocurrido en el césped, si no fuera de él, concretamente, en la retransmisión del encuentro.

Una narración bochornosa por parte de los comentaristas que no se cortaron a la hora de emplear términos machistas y despectivos para referirse a las futbolistas. "La central con la coleta", "la de color" u "otra vez caen en fuera de juego", fueron algunos de los comentarios que generado una gran indignación.

En concreto, se ensañó con la colegiada y sus decisiones, sobre quien aseguró que "no sabe pitar". "Esta chica no sabe. Desconoce lo que es el arte de la falta. No me espero absolutamente nada, solo errores. La falta no existe en su catálogo" o "¿le han dicho que baje la bandera a la de la coleta?", son otros de los "análisis" de su repertorio.

‼️ La retransmisión más repugnante de la historia. Ayer en el @GranadaCF_Fem - @RealBetisFem de Copa de la Reina:



-No conoce a ninguna jugadora

-No sabe qué eliminatoria es

-Comentarios como "la jugadora de color" o "la central con la coleta"

-Desprecios y mofas hacia la árbitra pic.twitter.com/qPTPy3jjcl — Betis Stats (@BetisStats) January 27, 2022

Todo ello, por encima de un desconocimiento flagrante de un torneo que estaban narrando, sin conocer el nombre de jugadoras o el formato de la competición. "Hemos llegado a un punto que solo miro a las jugadoras del Granada porque a las del Betis ya les puedo llamar de cualquier manera", soltó también, sin preocuparse, porque "nadie se va a morir".

En el Granada ya conocían sus maneras y varios aficionados han querido "disculparse" con los del Betis por tal vergonzosa narración en redes sociales: "Amigos del Real Betis, el comentarista del partido tiene ya muy mala fama aquí en Granada. De parte de la afición disculpas".