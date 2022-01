La 'pillada' al agente de Dembélé en Barcelona: le llama "Leonardo PSG" según aterriza para negociar su futuro

Son días clave para el futuro de muchos jugadores, entre los que se encuentra Ousmane Dembélé. El delantero francés está en la puerta de salida del Camp Nou, ya que ni él quiere renovar en los términos que inicialmente le habían ofrecido, ni el Barça está muy dispuesto a subir mucho más.

Las reuniones en las oficinas del Camp Nou no han parado en las últimas horas. Jordi Cruyff y Xavi fueron los encargados de recibir este martes a Moussa Sissoko y a Marco Lichsteiner, agente del futbolista francés. A la reunión no acudió Mateu Alemany por Covid-19 ni Joan Laporta, según ha desvelado 'Sport'. Se trata de un primer contacto en el que, de momento, plantearon sus posturas iniciales.

A esta charla se llegó ya con una imagen en la mente de todos. La captaron las cámaras de 'Jugones', de La Sexta. Sissoko, a su llegada a Barcelona, fue interceptado por un grupo de periodistas que le siguieron hasta que cogió un coche. Por el camino, hubo una imagen que sorprendió a todos: mientras iba andando, en la pantalla de su móvil empezó a parpadear una llamada con un nombre: "Leonardo PSG".

Ya es casualidad que llame el director deportivo del PSG al agente de Dembélé, mientras están los periodistas delante y que la pantalla del móvil esté orientada justo hacia donde están las cámaras.

🚨 PRIMICIA #JUGONES 🚨



📲 El AGENTE DE DEMBELÉ recibió la llamada de “LEONARDO PSG” nada más llegar a Barcelona. ¿Se va a París? pic.twitter.com/fJ7lZ2Sdqw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2022

Sea una casualidad o no, lo cierto es que el PSG tampoco sería mal destino para Dembélé. El francés no ha acabado de encajar nunca en el Barcelona, donde además de sus lesiones le ha lastrado su estilo de vida. En París, con un entorno más cercano a su familia, podría volver a vivir sus mejores días. No es el único club que se ha interesado por su situación: según reportan varios medios ingleses, el Chelsea ha preguntado a Sissoko y al Barcelona por él.

Aunque el delantero tiene la firme intención de renovar y convencer a Xavi, el club blaugrana prefiere que salga ahora para liberar masa salarial que les permita hacer alguna operación de última hora, como la posible incorporación de Álvaro Morata. El delantero madrileño, actualmente cedido en la Juventus por el Atlético, está en el punto de mira como un posible parche para la falta acuciante de gol que padece la plantilla culé.