Escándalo en Italia por la difusión en redes de vídeos sexuales de la árbitra Diana di Meo: "Estoy tratando de resistir"

Italia se encuentra estos días inmerso en otro escándalo sexual relacionado con la difusión sin permiso de vídeos íntimos. En esta ocasión, la víctima es la popular árbitra Diana di Meo, quien ha denunciado el hecho a través de sus redes sociales.

Los vídeos sexuales, algunos grabados sin su consentimiento, han corrido como la espuma por Whatsapp y Telegram: "Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para coger fuerzas, porque llevaba dos días encerrada en casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran...", dijo, preocupada por la repercusión y las consecuencias que la difusión pueda tener.

La árbitra recordó que es un delito difundirlo y también compartirlo si se recibe: "Están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los vídeos, porque eso también es un delito", aseguró, además de animar a todas las personas que se vean en esta situación a denunciar.

"Estoy aquí para hablar de esto. Muchas de nosotras no nos atrevemos a hacerlo y muchas se esconden. Espero poner voz a todas esas víctimas que son culpabilizadas, cuando en realidad el culpable está al otro lado de la pantalla. Ya sea por difundir o compartir", insitió.

Di Meo es muy popular en las redes sociales en Italia, donde acumula más de 90 mil followers que siguen sus consejos de fitness.