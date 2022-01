Se cumple el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant, con su legado presente pero los Lakers a la deriva

El 26 de enero de 2022 se cumplen dos años del fallecimiento de Kobe Bryant. El sempiterno jugador de Los Angeles Lakers murió en un trágico accidente de helicóptero, en el que también perdió la vida su hija Gigi, de 13 años, y otras siete personas. Dos años sin una de las mayores estrellas de la historia de la NBA en particular y el baloncesto en general. Sin una leyenda de la canasta, que ha dejado un impresionante legado a sus espaldas.

Al margen de sus títulos y logros personales, entre los que están cinco anillos de campeón de la NBA, 18 selecciones para el All-Star Game o dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, entre otros. Kobe Bryant siempre tuvo una mentalidad competitiva y ganadora al alcance de muy pocos. Su ‘Mamba Mentality’ marcó su carrera e inspiró a muchos jugadores de baloncesto, e incluso personas de a pie. Su imagen abandonando la cancha con el tendón de Aquiles roto después de haber anotado dos tiros libres son el vivo reflejo de una filosofía, una forma de vida, que le marcó como jugador y como ser humano.

Lo mejor que vas a escuchar hoy. Controlar las emociones a partir del reconocimiento de las mismas. Kobe Bryant y otra lección aplicable a cualquier ámbito de la vida.



(Video: @basket_adn) pic.twitter.com/0jk6Ovf68C — Nacho (@nachomiranda14) January 25, 2022

Nombres propios de peso en la NBA actual como Devin Booker, Giannis Antetokounmpo o Jayson Tatum han tenido y tienen muy presente esa ‘Mamba Mentality’ que les inculcó Kobe Bryant. La asimilaron en su momento y la ponen en práctica siempre que pueden, sin llegar a la excelencia de la que siempre hizo gala el 8/24 de los Lakers, pero adaptándola a su propia persona y estilo. Y es que las cosas en el baloncesto norteamericano no son lo mismo sin Kobe, pese a que éste se retirase en 2016. No pocos son los cambios alrededor de la Liga y, sobre todo, el equipo angelino.

En estos dos años sin Bryant, los Lakers no terminan de cuajar, pese al título de 2020, y por momentos parece que son una barca sin remos en mitad del océano. LeBron James es la estrella y líder de un equipo en el que también hay otros astros como Anthony Davis, Russell Westbook o Carmelo Anthony, pero las piezas no acaban de engranar y la supuesta máquina de lograr éxitos no funciona del todo, atesorando un récord de 24 victorias y 24 derrotas en el octavo puesto de la Conferencia Oeste.

Para colmo, la que fuera casa de Kobe, el Staples Center ha cambiado de nombre y ahora es el Crypto.com Arena. Algo que a Vanessa Bryant, su mujer, no le hizo demasiada gracia porque era como acabar con el lugar en el que ‘La Mamba’ escribió su leyenda.

Sin embargo, un simple cambio de nombre no puede borrar de un plumazo todo lo que Kobe Bryant hizo por los Lakers y por la ciudad de Los Angeles. “Su energía siempre está aquí. Mentalmente, siempre estamos pensando en él y la ciudad también”, declaró recientemente Carmelo Anthony, uno de los veteranos en un equipo sin relevo generacional a la vista.