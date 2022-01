El entrenador de Rafa Nadal confiesa que el tenista perdió cuatro kilos durante el partido de cuartos del Open de Australia

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, reconoció que "ni en el escenario más optimista" pensaban que "esto podía pasar" unos meses atrás, en relación al triunfo de su pupilo en los cuartos de final del Open de Australia frente al canadiense Denis Shapovalov en cinco sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3), y destacó que el tenista balear perdió "cuatro kilos" durante el partido.

"Después del partido vimos que Nadal había perdido cuatro kilos, la deshidratación fue muy grande", desveló Moyà en declaraciones a El Partidazo de la Cadena Cope. "El día extra le va a venir de perlas. Confío en que esté recuperado al 100% para las semifinales", añadió su técnico.

🎾 @Charlymoya, entrenador de @RafaelNadal, en @partidazocope



😱 "Después del partido @RafaelNadal había perdido 4 kilos, la deshidratación fue muy grande"



💪🏻 "El día extra le va a venir de perlas. Confío en que esté recuperado al 100% para las semis"https://t.co/IPqlF7eJQw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 25, 2022

"Teníamos muchas dudas porque desde el final del segundo set. Rafa pegó un bajón por un golpe de calor. Estaba muerto y pasó el milagro. No me esperaba la victoria", añadió Moyà. "Está mucho mejor que hace dos meses. Creo que ni en el escenario más optimista pensábamos que esto podía pasar", indicó.

Además, el extenista mallorquín admitió que "no" sabían "qué pasaría" en Australia, y rechazó hablar por adelantado del título en Melbourne. "Hablar, cero; soñar, claro que sí. A partir del domingo esperemos que sí que se hable del 21 (grande). Ha habido muchos temas de los que hablar aquí desde que llegamos, pero lo del 21 no lo hablamos", comentó.

"Sabemos que está ahí y la presión existe. Pero la manera de esquivarlo es no darle importancia. Rafa ya ha dicho muchas veces que su felicidad no depende de esto. De momento tenemos máxima concentración en el partido del viernes. Estoy seguro que no va a acabar su carrera en 20 'grandes' y para eso trabajamos muy duro día a día", apuntilló.

Preguntado por los favoritos en Australia, Moyà lo tuvo claro. "Obviamente, para mí siempre Rafa, pero todos los que quedan son candidatos. A priori no hay ninguna sorpresa, Medvedev es quien tiene la experiencia de haber ganado un 'grande' y quizá va a ser el rival más duro, pero por el otro lado hay cuatro potenciales ganadores de 'Grand Slam'. El número uno, Rafa y luego, Medvedev", afirmó.

Por último, sobre si Djokovic estará en los próximos 'grandes', Moyà manifestó que "las reglas y leyes cambian cada semana con el Covid-19". "No sabremos si habremos salido del todo, en esto hay que ir día a día, semana a semana. Cada país tiene sus reglas, 98 de los 100 tenistas de Australia la han seguido, uno ni vino y el otro fue él. Vamos a ver qué pasa en París, en Wimbledon, las reglas dependen del país y no del torneo. Cuantos más seamos, mejor", finalizó.