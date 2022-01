Palo de Casemiro a Lodi por no estar vacunado: "Independientemente del fútbol, la salud es lo primero"

La ausencia de Renan Lodi en la convocatoria de la selección brasileña para las eliminatorias FIFA por no estar vacunado contra el Covid-19 ha provocado un torrente de reacciones, incluida la de Casemiro, compañero suyo en el combinado nacional.

"En mi mente, independientemente del fútbol, la salud es lo primero. En mi opinión, escucho a los especialistas, que son médicos, que han trabajado y estudiado para esto. La vacunación es importante, el virus no se ha ido, todavía está. Es importante cuidarse", dijo el jugador del Real Madrid.

"Si Renan Lodi no se vacunó, no sé por qué. Leí que ya había tomado la primera dosis y no había tiempo para tomar la segunda dosis. Lo que escucho son los expertos. Cada uno tiene su opinión, su pensamiento. Mi pensamiento es vacunarme y respetar porque la salud es lo primero", continuó Casemiro.

"La salud es lo más importante de todo. Si el país ha determinado eso, tenemos que respetarlo. Ellos entienden mejor lo que está pasando que nosotros", concluyó, haciendo alusión a las restricciones sanitarias impuestas por Ecuador para la entrada en el país.

En la misma línea está también el seleccionador brasileño Tite, que criticó la actitud de Lodi sin tapujos. "La vacunación es una responsabilidad social, es mía y de la persona que está a mi lado. Traigo esa responsabilidad conmigo, yo y mi familia, yo mismo y las personas por las que tengo responsabilidad. Ojalá tuviera a mis padres, no los tengo, pero quería la oportunidad de poder protegerlos. Así que veo una responsabilidad social", comentó el entrenador.

"Renan no podría ingresar a Ecuador, aquí en Brasil también tendría restricciones. Tenía la primera dosis de la vacuna ahora el día 10, por lo que no estaría apto dentro de las normas sanitarias de los países para poder ingresar y estar con la delegación", finalizó.