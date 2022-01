Los tiempos de Nadal desquician a sus rivales: rituales, pausas de baño... Shapovalov no fue el primero

Rafa Nadal venció este martes a Denis Shapovalov en cuartos de final del Open de Australia en un épico partido de tenis que no estuvo exento de polémica. El tenista canadiense se quejó a los jueces del tiempo excesivo del balear entre punto y punto, llegando incluso a asegurar que se da a Nadal un trato preferencial: "Sois todos unos corruptos".

Posteriormente, en rueda de prensa, el español se defendió, lanzándole un dardo a Shapovalov: "Supongo que no le ha sentado bien la derrota", dijo. Lo cierto es que no es la primera vez que un rival de Nadal se siente frustrado con los tiempos del 20 veces campeón de un Grand Slam y se queja a los jueces.

Norrie y la toalla en Roland Garros 2021

En la pasada edición de Roland Garros en la que Nadal se midió a Cameron Norrie en la tercera ronda también hubo revuelo. El británico, que perdió, se quejó públicamente del tiempo que tardaba Nadal entre juego y juego en acudir a por su toalla.

Nadal, que pese a ser un símbolo mundial de deportividad y educación, tampoco se calla cuando toca defenderse, fue igualmente tajante en aquella ocasión: "Él ha intentado poner presión al árbitro, pero yo entre juegos necesito ir a la toalla, que está muy lejos. Ha jugado sus cartas. Yo no he dicho nada cuando él se ha tirado 20 veces mal la bola al sacar. El juez de silla me ha advertido y he intentado ir más rápido", explicó.

Sus rituales y los warnings por exceso de tiempo

Nadal ha sufrido en su carrera más de un 'warning' (advertencia) por pérdida de tiempo, Los rituales de español antes del saque (colocarse el pelo y el calzoncillo, un símbolo que todo el mundo conoce) le han jugado alguna mala pasada, aunque sus mayores broncas con los jueces por aplicarle un 'warning' por pérdida de tiempo no fueron por sus manías y supersticiones, sino por causas que el balear consideró injustas.

Como en Australia 2020, cuando, tras un legendario punto ante Thiem, reprochó a la juez de silla que "no le gustaba el buen tenis". El motivo, que puso el crono a contar -los tenistas tienen 20 segundos para poner de nuevo la bola en juego- demasiado pronto, cuando el público aún celebraba el puntazo que acababa de presenciar.

💪 ¡¡¡PUNTAZO DE @RafaelNadal EN UN RALLY INTERMINABLE!!! Necesitaba un punto así. Le salió el ¡Vamos! de dentro.



😮😮 Y después bronca con la jueza por un warning de tiempo: "Es increíble que tras este punto pongas el crono a funcionar tan rápido. NO TE GUSTA EL BUEN TENIS"

Las pausas para ir al baño, motivo de polémica ya extinto

Uno de los motivos por los que Shapovalov se ha quejado este martes en Australia fue por la tardanza de Nadal entre juegos cuando acudió a cambiarse de ropa. Los jugadores tienen permitido ir al baño, aunque hasta este 2022 este 'descanso' no estaba regulado: ahora tienen tres minutos más dos adicionales si tienen que cambiar su indumentaria.

Antes de imponerse la norma, Nadal estuvo en el otro lado de la polémica, al sufrir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 una dura estrategia por parte de Nishikori al respecto.

Se jugaban la medalla de bronce, que finalmente fue a parar al japonés. Tras ganar este el primer set con un contundente 2-6, el balear igualó el encuentro con un trabajado 7-6, tras el que Nishikori se fue 11 minutos al baño, lo que desestabilizó por completo el partido.

La tardanza de Nadal para realizar el saque por sus conocidos rituales ha desesperado a muchos a lo largo de la exitosa carrera del español, sin embargo su reputación en el circuito es de noble. Cuando se ha sentido mal, como con los problemas estomacales que interrumpieron por un momento su duelo australiano ante Shapovalov, ha actuado con honestidad. La pillería es, también, parte del tenis, pero Nadal siempre supo estar en el lado correcto de la red.