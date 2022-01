El mítico jugador de la NBA John Stockton se ha visto involucrado en una polémica que él mismo ha dado pie a que se origine. El sempiterno astro de los Utah Jazz y uno de los mejores bases de la historia de la Liga ha sido vetado por el equipo de baloncesto de la Universidad de Gonzaga, la misma en la que jugó durante sus años escolares.

El motivo por el cual se ha puesto la cruz a Stockton fue su negativa a utilizar mascarilla dentro del pabellón de Gonzaga. La Universidad exige el uso de cubrebocas en espacios cerrados, pero el ex de la NBA reusó hacerlo, por lo que el college ha decidido prohibirle la entrada. "Me pedían que usara mascarilla en los partidos. Siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud, así que me pidieron que usara una mascarilla o me iban a suspender. Cuando cambie la regla, me volverán a dar las entradas", explicó Stockton.

Aunque parece que no todo se resume a eso, pues ciertas declaraciones del mítico jugador en medios de prensa han posido servir para echar más leña a un fuego que le ha terminado quemando. "La vacuna ya ha matado a más de 100 deportistas profesionales, así como miles, quizás millones, de personas. De hecho creo que ahora mismo el número de deportistas es mayor. En lo más alto de sus carreras y muertos por culpa de estar vacunados", declaró recientemente Stockton.

Un pensamiento que no se limita sólo al legendario base, pues su hijo David ha visto cómo se le cerraban las puertas de la NBA por no querer vacunarse. "La oportunidad de fichar por un equipo de la NBA se ha visto restringida por el estado de las vacunas. Ha jugado en dos burbujas, lo han separado de su familia, se le ha pedido que se haga pruebas diarias donde nadie más lo ha hecho a pesar de que no se ha contagiado de Covid", analizó John.