Nadal responde tajante a Shapovalov: "Se ha equivocado, supongo que le cuesta aceptar la derrota"

Rafa Nadal se clasificó este martes para las semifinales del Open de Australia, las séptimas de su historia, tras vencer a Denis Shapovalov en un épico partido que tuvo que resolverse en el quinto set.

En la tercera manga, Nadal sufrió unos problemas estomacales que estuvieron a punto de poner fin al encuentro, aunque supo reponerse. Sin embargo, el tiempo perdido entre punto y punto por el español, según su rival, fue determinante para la resolución del partido: "Sois unos corruptos", llegó a decirle a los jueces que, según él, favorecían al balear. Ahora, Nadal ha respondido.

"Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Normalmente te dan un poco más de tiempo y me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme", dijo.

"No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj. Supongo que le cuesta aceptar la derrota y tiene una frustración. Es joven y todos cometemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto". añadió el 20 veces campeón de un Grand Slam, que considera que el canadiense es "un buen chico".

"Ya no tengo 21 años"

En cuanto a los problemas físicos que experimentó durante el final del segundo set y sobre todo en el tercero, Nadal explica que simplemente comenzó a sentirse mal:

"Me empecé a sentir cansado y encontrarme mal al final del segundo set. Es increíble estar en semifinales y es un regalo de la vida porque hace dos meses no sabía si iba a volver a jugar. No me sentía bien del estómago durante el partido y me tomaron la tensión, las constantes vitales y todo estaba bien en mi cuerpo", explicó.

"Tengo dos días de descanso hasta las semifinales. Ya no tengo 21 años. Me siento bien físicamente a nivel de movilidad, pero las condiciones eran más duras que las dos últimas semanas", añadió Nadal, que el jueves se medirá en semifinales al ganador del duelo entre Monfils y Berrettini.