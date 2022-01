Fernando Alonso comparte confidencias con "el boss" Flavio Briatore y aviva los deseos de la afición

La relación de Fernando Alonso con la prensa es, hasta cierto punto, pasivo-agresiva. El bicampeón de Fórmula 1 acepta con resignación ser noticia constante, algo que con los años ha aprendido a llevar con paciencia, pero eso no significa que no use la retranca y la ironía.

Así se explica la foto que ha colgado en sus redes sociales este fin de semana. El asturiano visitó uno de los restaurantes más exclusivos de Mónaco, el Cipriani, para compartir mesa, mantel y confidencias con uno de sus mejores amigos, socio y mentor en muchos asuntos más allá de los deportivos: Flavio Briatore. El que fuera su jefe en los años de gloria de Renault posó junto a él, ambos sonrientes, dejando claro que son muy conscientes de los rumores que les vuelven a vincular.

Y es que, aunque a sus 71 años Briatore está fuera de la Fórmula 1, la afición añora como parte de 'El Plan' que vuelvan a unirse. Si Alonso volvió a Enstone a lo que antiguamente era Renault, actual Alpine, y se ha quedado vacante el puesto de asesor por la salida de Alain Prost, ¿quién mejor que "el boss" (así le llama Alonso en la citada publicación) para hacer reverdecer viejas glorias?

La foto, buscada con toda la intención, cumple con su objetivo: ilusionar. Hasta el mismísimo Plácido Domingo, aficionado confeso a la Fórmula 1, ha mostrado su alegría al ver la foto de ambos juntos con un comentario: "¡Campeón en 2022!"