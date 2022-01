Un árbitro mexicano se queja a los jugadores por hacerle correr: "Dejen que me recupere, cabro***"

Cómica situación vivida en un partido de la segunda división mexicana, cuando el árbitro del choque suplicaba a los jugadores que no corriesen tanto porque no podía seguir su ritmo. La reacción de los futbolistas lo dice todo. No hay más que mirar sus caras.

"Dejen que me recupere, cabrones. Tres contragolpes...", protestó el árbitro Juan Andrés Esquivel González antes del saque de un córner en el partido entre Correcaminos y Mineros. Un respiro que el colegiado necesitaba después de haber corrido de un área a otra en tres ocasiones casi consecutivas.

🤣🇲🇽 El momento de la semana ocurrió en la segunda división mexicana



🗣️😵 "Dejen que me recupere, cabrones. Tres contragolpes..."



👀 La súplica del árbitro a los jugadorespic.twitter.com/Qks2ejOkYq — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 23, 2022

Lo que hace de la escena todavía más cómica es que la queja del árbitro llega sólo en el minuto 37 de partido. Algo que no se ha pasado en las redes sociales, que se han tomado a cachondeo una situación ya de por sí graciosa.

Lo peor de todo es que las carreras del colegiado no se vieron recompensadas con goles y el partido terminó con un pírrico 0-0 en el marcador, haciendo del comentario del árbitro uno de los highlights de un choque sin demasiada historia.