Queralt Castellet despeja la presión de los Juegos: "Voy a hacer un snowboard con el que disfrutar y transmitir"

Queralt Castellet, la snowboarder española referencia de la última década, no para de cosechar medallas en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekin, la última, la plata en el 'halfpipe' (su especialidad) de los X-Games de Aspen el pasado domingo, desde donde concedió esta entrevista a 20Minutos . Este nuevo metal se une a los dos bronces en las Copas del Mundo de Copper Mountain y Laax Open y la plata en el SuperPipe del Dew Tour, toda una inyección de confianza antes de la gran cita olímpica.

La de Sabadell, a sus 32 años afrontará su quinta cita olímpica con muchas posibilidades de hacerse con una medalla que se le resiste. Todo un ejemplo de superación que ha llegado a la cima de un deporte muy poco reconocido en España a base de puro trabajo, sacrificio y talento, desde que empezara, a sus 6 años, a surcar la nieve sobre la tabla.

Dudaba sobre ir a Aspen por la proximidad de los Juegos de Invierno ¿Qué le motivó finalmente a no perderse estos X-Games?

La verdad es que el calendario es ajustado, pero no le puedo decir que no a una invitación de los X-Games. Recuerdo lo que me costaba antes conseguir una, ahora me llegan cada año, pero aun así no lo doy por hecho, para mí es un sueño y un honor estar aquí. Además, es una muy buena oportunidad para entrenar en un lugar con unas condiciones idóneas.

Son 4 medallas en 4 pruebas consecutivas ¿Diría que está en el mejor momento de su carrera?

A nivel técnico si creo que me encuentro en el mejor momento de mi carrera, aunque en las últimas competiciones hubo momentos en los que pensaba que podía hacerlo mejor, momentos de mucha tensión. Cada competición es diferente, es verdad que he tenido la suerte de conseguir medallas en estas últimas pruebas, y eso para mí significa que estoy en un buen lugar, estoy técnicamente fuerte y cómoda.

"También son importantes los altibajos, los obstáculos que te puedes encontrar, gracias a todo lo que va surgiendo me voy convirtiendo en una mejor snowboarder".

¿Cree que la experiencia suple algunas carencias físicas que van surgiendo con los años?

Al contrario, al final cuanto más snowboard haces más vas aprendiendo, te vas nutriendo de cosas nuevas, para ello necesitas mantener la forma, para poder ser capaz de absorber lo que vas aprendiendo con los años, pasando muchas horas en la montaña en contacto con la nieve. También son importantes los altibajos, los obstáculos que te puedes encontrar, gracias a todo lo que va surgiendo me voy convirtiendo en una mejor snowboarder.

Queralt Castellet durante la Copa del Mundo FIS Aspen @ussnowboardteam

¿No desaparece nunca esa adrenalina que se necesita en los deportes extremos?

Al final son sensaciones, sí que es verdad que al principio hay más riesgo, empiezas a convivir con esto, te da sensaciones desconocidas y que dan esta adrenalina. Siempre se busca limitar los factores de riesgo, pero también es verdad que cuanto más control tienes más incrementa el nivel de los trucos. El riesgo al final siempre está ahí, esa adrenalina es necesaria, es una adicción, necesitas llegar a esas sensaciones.

Apuntando ya a los Juegos ¿Conoce el escenario al que se va a encontrar en Pekín o aún es pronto?

A día de hoy ya sabes más o menos como está la situación, pero las condiciones de la nieve son cambiantes, por eso viajo con un preparador técnico que me acompaña y prepara las tablas con diferentes tipos de estructuras. Intentamos prepararnos al máximo para tener todas las opciones a todas las alternativas, pero siempre puede llover o caer una nevada y cambiar todo.

¿Qué espera de sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos son una experiencia diferente, es increíble. Para mí la diferencia es que cuando voy a una competición como los X-Games siento que hay mucha presión porque son un evento enorme, pero pienso que si me sale mal siempre tengo el año que viene, esto en los Juegos no es así, es una gran presión añadida. Yo voy a disfrutarlos y afortunadamente voy en un momento en el que creo que las condiciones del 'pipe' van a estar muy bien, eso me va a permitir hacer un snowboard con el que disfrutar y sobre todo que pueda transmitirlo a la gente que lo ve.

¿Cómo ha preparado el viaje a China?

Vuelo directamente desde aquí, voy bastantes días antes de los Juegos por el tema del 'jet-lag', para aclimatarme, porque el cambio de América y Asia respecto a Europa es bastante complicado.

¿Cómo viven los deportistas ese control de China para evitar brotes de COVID en los Juegos?

Hay un control muy riguroso en cuanto a restricciones, para ir a China hace días que hemos empezado un protocolo de seguimiento que incluye el día de vacunación, días en el que te realizas los test antes de llegar... Todo está monitorizado desde una app. Esta muy muy controlado, pero es un tema tan resbaladizo que parece que todo puede pasar, siempre hay esa duda. Creo que están haciendo lo máximo posible.

Queralt Castellet en el Laax Open in Laax, Suiza Lorenz Richard

¿Cree que esto resta mucha esencia a los Juegos Olímpicos?

Un factor que caracteriza mucho lo que son los Juegos es conocer a otros deportistas de otros países, es algo que no vamos a poder tener, pero al final para lo que estamos ahí es para el deporte y la competición y ya va a haber otras oportunidades, espero.

¿Hay algún deporte ajeno a la montaña que le sirva para preparar el Snowboard?

Eso es interesante, creo que de todos los deportes puedo incluir algo que puedo aplicar al snowboard, pero en particular creo que el skateboard. Es un deporte que me encanta, aunque no lo practico mucho durante la temporada porque es muy fácil lesionarse. Me aporta muchísimo, sobre todo el feeling de cuando no estoy en la nieve, las sensaciones de deslizarse es parecido y se compaginan bastante.

"Si me comparo con otras deportistas que están en mi nivel, ellas tienen veinte veces más facilidades que yo"

Y hablando de la falta de nieve ¿Cómo le afecta que en España no existan las infraestructuras que necesita para entrenar el Snowboard?

Siempre estoy buscando instalaciones fuera de España, eso ya no me parece una dificultad, pero si miro a otros países que tiene facilidad para entrenar en casa te das cuenta de cómo eso disminuye mucho los obstáculos. La situación del snowboard de élite es complicada en España, quien quiera llegar a lo más alto tiene que tener ciertas herramientas difíciles de conseguir. Yo ahora estoy en un momento bastante bueno, puedo hacer lo que me gusta, pero si me comparo con otras deportistas que están en mi nivel, ellas tienen veinte veces más facilidades que yo. Aún queda mucho por trabajar.