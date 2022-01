El entrenador del Alcoyano estalla contra el madridismo de su afición: "Que estén lejos, que igual un día no me aguanto"

Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, no está contento con la afición de su equipo y así lo demostró en la rueda de prensa posterior a la visita del Real Madrid Castilla. El técnico dejó claro que no le gustó cuando la grada del Collao celebró los goles del Real Madrid en la eliminatoria de la Copa del Rey, ni tampoco cierto jolgorio durante el partido contra el Castilla.

"Ya no me gustó el día de Copa. Entiendo la situación, pero no me gustó cuando el Madrid marcó el 1-2 y se levantó media grada", comenzó el entrenador del Alcoyano. "Y ante el Castilla cuando hacía alguna jugada el chico de arriba que es tan bueno, Arribas, la gente decía 'Uyyy, Ohhhh'. Entiendo la admiración, pero si un jugador nuestro está corriendo para recuperar el balón, dejándose la piel... pues no me ha gustado".

Vicente Parras, @CD_Alcoyano, habla claro:

"ohh, ohh con el chaval este tan bueno" que tiene el Madrid, "qué cojones es esto, esto es El Collao"

"a los primeros que admiro son a mis jugadores"



Ante el madridismo de algún sector de la afición del Alcoyano, Parras bromeó pidiendo al club que filtrase a quién vende las entradas. "Yo creo que vamos a tener que empezar a controlar también la zona en la que vendemos las entradas. Por lo menos detrás de mí que no me los pongan. Que me los pongan bastante lejos que no les pueda escuchar, porque igual un día no me aguanto".