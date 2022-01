Se cumple el 16 aniversario de la mayor exhibición anotadora de la carrera de Kobe Bryant: 81 puntos en un partido

Un día como hoy hace 16 años, Kobe Bryant puso su firma a la segunda máxima anotación de la historia de la NBA. Sus 81 puntos antes los Toronto Raptors fueron una auténtica exhibición para los anales de la Liga, así como uno de los momentos más recordados de su carrera profesional.

El 22 de enero de 2006, Los Angeles Lakers recibieron a los Raptors y el resultado quedó para la historia. Los 81 puntos anotados por Kobe Bryant significaron la segunda máxima anotación de todos los tiempos en la NBA, por detrás de los 100 puntos del mítico Wilt Chamberlain. Siempre salvando las distancias entre ambas eras y ambos estilos de juego, para lo bueno y para lo malo, dependiendo de cómo se mire.

Kobe Bryant estuvo sobre el parqué 41 minutos y 56 segundos. Tiempo más que suficiente para poner su sello a un 21/33 en tiros de dos puntos y un 7/13 en triples, además de un 18/20 en tiros libres. Hablamos de más de la mitad de los lanzamientos de su equipo, aunque con unos porcentajes nada desdeñables. Para colmo, 'La Mamba' anotó los 22 últimos puntos de unos Lakers que se impusieron por 122-104.

"Simplemente me motivé en la segunda parte porque íbamos perdiendo y yo quería ganar. La verdad es que algo así ni siquiera lo había soñado siendo un niño. Nunca se me había pasado por la cabeza", declaró Kobe tras el partido y su gesta. "Ha sido una actuación de otro nivel. He visto muchos partidos grandiosos, pero la verdad es que nunca había presenciado algo semejante a lo de esta noche", confesó su por entonces entrenador Phil Jackson.