El partido entre el Ajax y el Excelsior Maassluis correspondiente a las KNVB Beker (Copa de los Países Bajos) fue el escenario de uno de esos momentos mágicos y emotivos que se pueden ver en el fútbol. Con el partido completamente decidido (9-0 para el Ajax), el entrenador del equipo de tercera división hizo entrar en el terreno de juego a Devin Plank en el 89'. Todo un premio para el joven de 20 años que se encuentra en plena lucha contra un cáncer en el peroné mediante un tratamiento de quimioterapia.

Ambos equipos se acercaron a la banda para recibir a Plank y rápidamente organizaron un pasillo para ovacionar al joven, quien no tenía ni la menor idea de que sería protagonista de algo tan emotivo. "Ya habíamos hecho cuatro cambios y pensé que no iba a entrar. Felizmente, el técnico no se olvidó de mí", explicó el jugador tras el partido. "Ahora me doy cuenta de este gesto. Estoy trabajando todos los días para poder volver. Espero hacerlo y tener muchos minutos lo antes posible".

Fantastisch gebaar: spelers Ajax en teamgenoten Excelsior Maassluis maken een erehaag voor de terugkerende Devin Plank 🙏 pic.twitter.com/CFW22K6o2R — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

El gesto de los jugadores en el césped dio la vuelta al mundo y Plank no puede estar más agradecido. "Estoy muy feliz por haber vuelto a entrar en el terreno de juego, aunque haya sido poco tiempo. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida".