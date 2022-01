Niño prodigio del tenis de mesa por obligación: un chico de 10 años completa un equipo de División de Honor

En el mundo del deporte, muchas veces aparecen niños prodigios que revolucionan sus respectivas disciplinas. Chicos y chicas con mucho talento y que, en la mayor parte de los casos, buscan llegar al profesionalismo lo antes posible. El caso de Quim Barberà Soler no es precisamente así, sino que prácticamente ha sido obligado a dar el salto y jugar con los mayores debido a las bajas sufridas por el Club Natació Sabadell de la División de Honor del tenis de mesa español.

Quim tiene sólo 10 años, es decir, es benjamín, pero el pasado fin de semana se vio obligado a debutar en la segunda división del tenis de mesa en nuestro país. Su condición de número 13 del ranking nacional benjamín y número 3 de Cataluña le llevó a saltarse unos cuantos pasos y jugar con los mayores cuando uno de los integrantes del CN Sabadell dio positivo por Covid-19 y se vio obligado a perderse el partido contra el Alzira.

📍 DIVISIÓ D'HONOR MASCULINA



🔵⚪ CN Sabadell 2

🟤🟤 Hortitec Alzira 4

Cuando decimos que Quim se vio 'obligado' a dar el salto no es una exageración, ya que el CN Sabadell tuvo que tirar de fondo de armario ante la imposibilidad de convocar a jugadores de mayor edad que el chico. El club cuenta con equipos en Primera, Segunda y Tercera Nacional, pero todos habían jugado el día antes y la normativa nada más que permite disputar un partido a la semana. Como Quim todavía no lo había hecho, su convocatoria fue lo más apropiado según su club.

Barberà se enfrentó a Libre Sancho, un jugador de mucho nivel y muchos años de experiencia al máximo nivel del tenis de mesa, la Superdivisión. Su derrota no fue, ni mucho menos, un mazazo, sino una experiencia para el recuerdo de un chico que apunta alto en este deporte.

"Es una gran oportunidad, pero me gustaría llegar aquí por lo que he conseguido, no por un imprevisto", declaró Quim en Radio Sabadell. "Estaba nervioso y desgastado por el buen juego de los rivales, pero, al fin y al cabo, estaba practicando el deporte que a mí me gustaba. Estoy muy contento por haber disputado ya dos partidos en División de Honor".