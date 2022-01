Mazazo del coronavirus a los Juegos de Invierno: Pekín 2022, a puerta cerrada

El Covid vuelve a azotar al olimpismo mundial después de que los Juegos de Invierno de Pekín hayan anunciado que se disputarán a puerta cerrada, según el portal especializado Inside The Games. Después de que los contagios de coronavirus hayan subido en las últimas semanas en China, desde el gobierno quieren reducir cualquier riesgo de que la situación se vuelva a descontrolar.

"Debido a la grave y complicada situación actual con la pandemia del Covid-19 y para asegurar la seguridad de todos los participantes y espectadores, se ha decidido que los tickets no seguirán siendo vendidos al público", anunciaron desde la organización.

De ese modo, Pekín 2022 anuncia que las entradas para los eventos no sean puesta a la venta al público, si no "como parte de un programa adaptado que invitará a grupos de espectadores para que estén presentes en los Juegos". No obstante, no se han desvelado más detalles al respecto de quién o quienes podrán acceder, pero se espera que sean invitados VIP.

La taquilla de entradas ya había echado el cierre para aficionados internacionales que quisieran viajar a China para los Juegos y ahora el veto se ha ampliado a seguidores locales. De ese modo, Pekín 2022 seguirá los pasos de Tokio 2020 y serán los segundos JJ OO consecutivos que se celebrarán sin estar abiertos público.

"Los organizadores esperan que estos espectadores (los invitados) acaten estrictamente las medidas contra el Covid-19 antes, durante y después de cada evento como 'precondiciones' para salvaguardad la seguridad de los Juegos", insistieron.