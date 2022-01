El derbi disputado entre el sábado y el domingo entre Betis y Sevilla pasará a la historia como uno de los más polémicos de los vividos en los últimos años.

El duelo copero tuvo que ser suspendido después de que un energúmeno lanzara desde la grada un palo de plástico que golpeó en la cabeza al jugador sevillista Joan Jordán. El hispalense tuvo que retirarse del campo mientras el árbitro decidía la suspensión del partido hasta la tarde de ese domingo. Paralelamente, las redes sociales echaban humo y muchos jugadores béticos entraban de lleno en la polémica, acusando al técnico sevillista, Lopetegui, de forzar a Jordán a 'exagerar' su lesión.

Menos de 24 horas después, el duelo se reinició y un tanto de Canales dio la victoria y clasificación al Betis.

Hay que condenar siempre pero comparar una violación con un palo de PVC igual se le ha ido un poco de las manos. https://t.co/moOvJJNLW9 — Iker Mallo (@Doctor_Futbol) January 16, 2022

El pitido final no supondría la final de la polémica, pues Julen Lopetegui seguía muy caliente y no se mordió la lengua frente a los medios: "Todo esto me parece indignante. Aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rajamos las vestiduras cuando sucede algo. No, es que llevaba minifalda cuando la violaron... es que no. O condenamos o no condenamos. Nadie se preocupa por un jugador que ha recibido una agresión, que llegó al hospital con una tensión de 16-13, que tiene un traumatisco cranoencefálico y que hoy no ha podido jugar. Es indignante".