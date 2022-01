Melandri reconoce que se contagió de covid aposta para no vacunarse: "No es emergencia sanitaria, es política"

El expiloto de MotoGP Marco Melandri se ha unido al bando de los 'antivacunas' hasta el punto de que, según ha confesado, se contagió adrede de la Covid-19 para evitar recibir la vacuna.

Lo ha hecho en una entrevista al diario italiano 'Mowmag' en la que habla sin tapujos de su posición frente a la pandemia:

"Tuve que infectarme por necesidad, por tener que trabajar y no considerar la vacuna una alternativa válida. Conozco a muchas personas con dos dosis que intentan infectarse para evitar la tercera", explica Melandri.

"Lo hice voluntariamente para cumplir con las reglas y no ha sido fácil. Contrariamente a mucha gente vacunada, me costó tremendamente lograr contagiarme", añade el expiloto, que explica que lo hizo para obtener así el certificado Covid, con el que tampoco está de acuerdo.

"El certificado es un chantaje, lo usaré sólo para trabajar", opina Melandri, quien considera además que esto no es "una emergencia sanitaria" sino una cuestión política.

Considera que es más efectivo contagiarse y no exponerse a una vacuna que, en sus palabras, es demasiado nueva: "Existen varias razones para que una persona no quiera vacunarse, incluso porque se trata de una vacuna nueva y distinta con respecto a las habituales. Uno tiene el derecho de tener dudas, sobre todo si, como yo, ya he tenido la enfermedad. Quienes se contagian están más protegidos luego. Yo di positivo y ni me di cuenta", sentenció.