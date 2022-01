Carreño atiza sin miramientos a Novak Djokovic: "Hay que vacunarse, y si no, no puedes venir"

El tenista español Pablo Carreño ha asegurado que la polémica creada por la decisión del serbio Novak Djokovic de viajar a Australia sin vacunarse contra el coronavirus "no es buena para el tenis", y ha defendido que si un jugador no recibe la vacuna no debe participar en el Open de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Una de las normas claras y principales para venir aquí es estar vacunado, así que lo que hay que hacer es vacunarse, y si no, no venir. Cada uno es libre de hacer o de intentar hacer lo que pueda, pero estos líos no son buenos para el tenis", señaló en declaraciones a Eurosport.

Sin embargo, el asturiano prefiere centrarse en lo que le atañe personalmente en el certamen oceánico. "No deberíamos estar pendientes de si van a dejarle jugar, si hay que cambiar el cuadro. Creo que es un poco complicada esta situación", indicó.

Sobre la aclimatación al verano austral, Carreño reconoció que tiene buenas sensaciones. "Me estoy encontrando muy bien en los entrenamientos y con buenos descansos me estoy habituando mucho más rápido. He variado mucho las pistas para entrenar con lo que puedo ver la velocidad real de cada una de ellas. Las sensaciones son buenas y físicamente me siento bien y eso creo que es muy importante para mí así que espero lograr un gran resultado", subrayó.

En este sentido, considera que los días previos en Australia están siendo "diferentes" a los de 2021, en los que tuvieron que pasar una estricta cuarentena para jugar el 'grande'. "Las condiciones que tuvimos aquí el año pasado fueron inaceptables. Hicieron un gran esfuerzo con el tema de la pandemia para poder hacer el torneo, pero creo que no se consiguió hacer en unas condiciones óptimas", manifestó.

"Los 15 días de cuarentena que nos tuvieron fueron bastante malos, muy difíciles para poder entrenar. Hubo muchas lesiones; yo me lesioné el abdominal debido a esos 15 días en los que estuve en el hotel", rememoró Carreño.