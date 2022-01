Farrés se queda sin victoria del Dakar por disciplina de equipo: tuvo que frenar para que ganase su compañero

El Dakar 2022 no acabó con victoria española en ninguna de sus categorías, pero no falta de merecimientos. Si en coches las opciones de Carlos Sainz se hundieron pronto por la navegación y la mecánica, o en motos lo mismo con las de Joan Barreda por una mala estrategia, en los vehículos ligeros T4, SSV o 'side-by-side', no fue por cuestiones contractuales.

Gerard Farrés disputó este Dakar con el equipo Can-Am Factory South Racing con su estatus bien definido desde el principio: iba de mochilero. En el argot de los raids, este rol es similar al de asistente, segundo piloto o escudero de otro. No es nada inusual, de hecho, que este tipo de papeles se repartan en plena carrera en función de cómo vayan transcurriendo las etapas. Las órdenes de equipo son fundamentales en una carrera tan estratégica.

Lo que es menos habitual es que ocurra lo de este Dakar en SSV. Farrés, muy consistente durante las 12 etapas, no se bajó del podio de la general en ningún momento. Lo que desde el equipo no esperaban es que, a falta de solo un día, asaltase el liderato. En la etapa 11, un problema de Austin Jones le hizo perder mucho tiempo y Farrés se aupó a la primera posición con 1:41 de margen.

Aquí entró en valor lo firmado por escrito, y aunque 'Farreti' lo aceptó de buen grado, no cumplió hasta los últimos kilómetros de la última especial. El español fue por delante de Jones en el tiempo parcial durante todos los puntos de control hasta el último, cuando se dejó 6 minutos. Tiempo suficiente para que el estadounidense llegase primero en la general a meta y, con ello, ganase el Dakar.

Oficialmente, Farrés no dijo que se dejara. "Hemos tenido un problema en el último kilómetro, que hemos intentando solucionar lo antes posible. Nuestro objetivo era trabajar para el equipo. Estoy muy emocionado por volver al podio después de varios años duros", señaló, elegante, a TV3 en la meta.

El catalán suma su segundo cajón en SSV, después del que logró en 2019 en su debut sobre cuatro ruedas, cuando también finalizó 2º el raid.