Nadal y Djokovic se retan para semis de Australia: la vacuna del Covid, el último frente abierto de su enemistad

Rafa Nadal y Novak Djokovic son dos de los mejores tenistas de la historia y, además, los dos que más veces se han enfrentado entre ellos: en 58 ocasiones. Una cifra que podría aumentar en el Open de Australia -si es que Nole lo disputa- ya que ambos han quedado sorteados en el mismo lado del cuadro y se cruzarían en una hipotética semifinal.

Un partido que llegaría en mitad de todo el revuelo generado en torno a la posición del serbio con la vacuna de la Covid, una actitud que ha sido duramente criticada por Nadal quien, incluso, a título personal, manifestó que preferiría que el número uno del mundo no disputara el primer Grand Slam de la temporada.

Es este el último frente abierto de una historia de enemistad marcada por el amor y el odio. En varias ocasiones han acercado posturas, pero son más las veces en las que la tensión se ha podido cortar entre ellos.

La importancia de los récords

Nadal, Djokovic y Federer están empatados en la cúspide del tenis con 20 Grand Slams cada uno. Una cifra que trae de cabeza al serbio, quien siempre la recuerda y ha dejado claro en más de una ocasión que su gran objetivo es superarlos.

Una rivalidad que generó un intercambio de opiniones algo subido de tono entre Nole y Nadal el pasado año:

"Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords. No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable", dijo Nadal.

Algo que no sentó en absoluto bien al número uno del mundo: "No siento que esté obsesionado con nada en la vida. He dicho muchas veces en el pasado que la pasión y el amor enorme que siento por este deporte es lo que me mueve. Voy por mis objetivos y nunca he tenido problemas en verbalizarlo", zanjó Djokovic.

Una asociación fuera de la ATP

En 2020, Djokovic impulsó la creación de una nueva asociación ajena a la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA por sus siglas en inglés), para que velara por los derechos de los jugadores, algo que ni Federer ni Nadal compartieron, y así se encargaron de manifestar a través de las redes sociales, lo que no hizo gracia al serbio.

"Si estás lesionado de verdad, es imposible ganar el Open de Australia"

El pasado año, cuando Djokovic se alzó con su noveno Abierto de Australia, la polémica rodeó al número uno del mundo por una presunta lesión de la que se quejó en algunos partidos: no todo el mundo le creyó.

Desde los inicios de su carrera, siempre se ha especulado con la picaresca de Nole, y los tiempos que elige para quejarse de molestias durante los partidos, que generalmente coinciden con aquellos sets en los que va perdiendo.

Nadal, con sutileza, dejó caer que no se creía del todo que Djokovic sufriera molestias: "Si tienes un problema físico real no vas a ganar. Si estás lesionado de verdad, es imposible ganar un torneo como éste".

La reducción de los 5 sets

En 2020 volvió a la palestra uno de los temas más discutidos en el circuito ATP: la reducción de los partidos a tres sets en los grandes torneos. Un nuevo punto en el que Nadal y Djokovic tampoco estuvieron de acuerdo:

"Estoy en contra de quitar los cinco sets en los Grand Slams. Es parte de la historia de nuestro deporte. Jugar a cinco sets implica ser más sólido durante más tiempo, ser más fuerte física y mentalmente", dijo Nadal.

"Estoy a favor de que se juegue a tres sets en todos los torneos. Creo que teneos suficientes torneos y partidos, con once meses de competición, desde el 1 de enero hasta finales de noviembre. No veo razón para jugar al mejor de cinco", replicó Nole.

El escándalo de Australia, la última cruzada

La posición de Djokovic de no querer revelar si se ha vacunado o no y su infracción de las normas de Australia con respecto a la covid es el último desencuentro entre ambos. Nadal siempre ha hecho campaña en favor de la vacunación y Nole -todo apunta a que no está vacunado- ha reconocido incluso que acudió a un acto público tras dar positivo en coronavirus.

Por el momento, Djokovic está en Australia entrenándose para la primera gran cita del año a la espera de la decisión de Inmigración; pero Nadal dejó muy clara su postura: "A nivel personal prefiero mucho más que no juegue". Aceptó, eso sí, que la decisión de la Justicia es la que hay que acatar y quizá, y pese al escándalo, terminen por regalar al mundo del tenis otro épico duelo entre ellos en semifinales del grande australiano.