Multa o tres años de cárcel: las leyes de Serbia amenazan a Djokovic por saltarse la cuarentena tras dar positivo

Los problemas se multiplican para Novak Djokovic. El tenista serbio, que se encuentra en Australia preparándose para el primer Grand Slam de la temporada, para el que ya tiene rival en medio de la incertidumbre de su participación, puede tener que enfrentarse también a la justicia de su país.

Según apunta el diario 'The Guardian', el código penal serbio recoge como posible sanción a aquellas personas que se salten los protocolos sanitarios una multa o hasta tres años de cárcel.

El propio Djokovic admitió esta semana haber acudido a una entrevista pese a haber dado positivo por covid, lo que le mantiene en el punto de mira por no cumplir la cuarentena establecida.

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", dijo el tenista en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

De momento, el posible litigio en Serbia está en el aire hasta que se resuelva su situación en Australia, donde ha sido emparejado en el cuadro del Open con su compatriota Miomir Kecmanovic mientras llega la decisión del Gobierno australiano sobre si finalmente le deporta o no por acudir al país sin las condiciones sanitarias que marca la ley en la pandemia.

Por otro lado, el Ministerio del Interior español solicitó a la Policía este miércoles que investigara la llegada del serbio a España la última semana de diciembre para aclarar si entró en territorio nacional de manera ilegal.

Djokovic no ha aclarado si está o no vacunado contra la covid por lo que carece de pasaporte, requisito imprescindible para entrar en España a no ser que se solicite un permiso especial, cosa que el número uno del mundo, según las informaciones, no hizo para acudir a Marbella a entrenar.