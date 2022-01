El padre de Novak Djokovic: "Mi hijo es Espartaco; es el líder del mundo libre, de las naciones y de pobres y necesitados"

Novak Djokovic sabrá el lunes si tiene que dejar Australia o podrá jugar el Open, pero lo sucedido con su visado ya ha dejado una huella que será imborrable. La entrada en juego del Gobierno 'aussie' en pleno, con su primer ministro Scott Morrison al frente, ha convertido la negativa a vacunarse del serbio en un debate mundial sobre el trato a deportistas de élite en torno a las restricciones.

Entre los que ven una causa política detrás de esa retirada del visado, que ahora tendrá que decidir un juez de Melbourne, está el padre del número 1 del tenis mundial. Srdjan Djokovic ha dejado unas declaraciones explosivas para defender a su hijo, al que ve no como una víctima del sistema, sino todo lo contrario: un héroe para el pueblo y prácticamente un liberador.

"Mi hijo es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas", sorprendió el padre de Djokovic a medios de su país.

"Debemos de fiarnos de la gente que sabe", dijo Nadal en alusión a los profesionales de la salud, que aconsejan la vacunación para frenar a esta pandemia. ¿Y qué más declaró el español tras la situación que envuelve al serbio?.

Como si realmente estuviese encadenado en una sórdida mazmorra, Srdjan Djokovic advirtió que la rebeldía de su hijo no quedará ahí. "Pueden encarcelarlo esta noche, pueden encadenarlo mañana, pero la verdad es como el agua y siempre encuentra su camino (...) Lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, sin importar su color de piel, sin importar a qué Dios recen y cuánto dinero tienen", afirma.

Para darle más jugo a estas palabras, Srdjan incluso habla de intereses de poderes fácticos para presionar a 'Nole' a la retirada. "Es posible que el mundo rico no permita que mi hijo continúe jugando a tenis. Ha demostrado que incluso un país pequeño como Serbia puede tener al mejor tenista y deportista de todos los tiempos, y esa verdad ya no se puede ocultar", señaló, y advirtió que un veto en Australia no les hará frenar. "Si no le dejan jugar esperaremos a ganar el Grand Slam 21 en Roland Garros".