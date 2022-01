El desgarrador testimonio del boxeador Logan Paul al dejar la marihuana: "Vomité 40 veces en un día"

Logan Paul fue el último rival de Floyd Mayweather en un combate de exhibición que ganó 'Money', pero en el que el youtuber/boxeador quedó en bastante buen lugar. Sin embargo no todo fueron buenos momentos para Paul a lo largo de 2021, sino que el joven se decidió a dejar el consumo de marihuana y pasó por síndrome de abstinencia bastante complicado, que él mismo describió.

Tal y como ha contado el propio Paul en un post de su cuenta personal de Instagram, sus Navidades han sido un auténtico suplicio, sobre todo a raíz de frenar el consumo de marihuana a partir del 24 de diciembre. "He tenido un síndrome de abstinencia bastante desagradable (pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad extrema)... De lejos la semana más dura de 2021 para mí", relata.

Aunque lo peor estaba por llegar, pues el 31 de diciembre la situación se complicó para él: "Me intoxiqué con la comida (lo cual fue extraño porque todo lo que comí fue un pequeño croissant y un café con leche por la mañana). Vomité más de 40 veces y me pasé la noche sudando en la cama", confiesa.

A esto hubo que sumar el hecho de que las farmacias estaban cerradas con motivo de la Nochevieja y no pudo comprar ningún tipo de medicamento para paliar el problema. "No pude conseguir ninguna medicina. Estaba tan deshidratado que rogué a la única ambulancia de urgencias de la ciudad que me conectara una vía para poder reponer fuerzas y salir con mis amigos. Me dijeron que no era posible si no me llevaban al hospital".

Aunque lo cierto es que el Año Nuevo no es precisamente la mejor fecha para un Logan Paul que admitió haberlo pasado mal durante sus tres últimas ediciones. "Casualmente, este es el tercer Año Nuevo consecutivo en el que estoy mortalmente enfermo, así que pensé: quizás la vida ha hecho que el comienzo de los últimos años sea una pesadilla para mí, así que aprecio los 364 días restantes. Solo se puede subir desde este punto", explicó.