Un DJ, acosado en redes por el positivo de Messi: "Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes"

Leo Messi había regateado la pandemia hasta ahora. El argentino ha sido uno de los cuatro jugadores del PSG que han regresado de las vacaciones navideñas contagiados de Covid-19, y pronto se ha empezado a buscar el origen de ese posible contagio.

En concreto, las miradas han ido a una fiesta que se celebró en los últimos días de 2021 en la que estuvo un conocido DJ argentino, Fer Palacio. El pinchadiscos fue el encargado de poner la música en la fiesta organizada por Coscu, un conocido streamer albiceleste que, entre otros, es buen amigo de Ibai Llanos. Martín Pérez Disalvo, nombre real de Coscu, fue el anfitrión de los 'Coscu Army Awards', donde se premió a lo más granado de Twitch en una fiesta en la que Palacio puso la ambientación y donde hubo invitados de relumbrón como Messi.

El problema es que, días después, se dio a conocer que el DJ se había tenido que aislar por haber sido contacto directo de varios positivos, que pudieron incluso estar en la misma fiesta, en la que Coscu dio positivo.

Tengo covid 🤡 — Coscu (@Martinpdisalvo) December 27, 2021

Esto, unido a una foto que se hizo con el futbolista argentino, ha hecho que las redes señalen a Palacio.

Lo explicó él mismo en una story en instagram. "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", explicó.

A continuación compartió el resultado de un test PCR, en el que dio negativo.