El desgarrador testimonio de una nadadora olímpica húngara: "Mi padre abusaba de mí física y sexualmente"

El mundo de la natación está conmocionado tras conocer el testimonio de Liliana Szilágy, nadadora húngara de 26 años que, a través de su cuenta de Instagram, ha decidido abrir su corazón y contar todos los abusos a los que fue sometida por su propio padre.

"Después de tanto dolor y lucha, he decidido hablar de un tema necesario. Abusó de mí. Un hombre de quién debería haber recibido el mayor amor y cariño. Mi padre abusó de mí. Físicamente. Espiritualmente. Sexualmente", comienza el post de la olímpica, que acompaña con una foto en blanco y negro en la que aparece con las manos atadas.

"Desde que era niña, de forma constante e impredecible, ya sea castigo corporal, intimidación, privación de amor y atención o abuso sexual", añade la joven, en un escrito crudo que pone de manifiesto la dureza de lo que ha vivido.

"Hubiera aceptado cualquier cosa por aceptar amor hasta que me di cuenta que era una ilusión. Golpeaba a mi madre delante de mis ojos cuando estaba embarazada, o si no lograba el resultado esperado", recuerda.

Y se lamenta de la buena imagen que realmente daban al exterior, por su éxitos deportivos, cuando en realidad, su vida era un auténtico infierno: "Yo solo era un instrumento. Una marioneta perfecta. Después de todo, el mundo exterior no veía nada más que una familia amorosa y asombrada por el éxito y los resultados de clase mundial".

Szilágy, que ya no tiene relación con su padre, asegura que cuenta su historia para poder ayudar a otras personas en situaciones similares: "Comparto mis historias para que no crean que están solas. Porque la sensación de libertad es mejor que cualquier otra cosa y yo no soy una esclava de mi propia vida".

Añade, con impotencia, que quizá su padre, por su estatus, reciba apoyos y su historia quede en el olvido: "Es una abogado adinerado, perfectamente educado y entrenador de natación que se ocupa de niños. Su verdadero yo entre cuatro paredes nadie se lo podría creer sin esto", sentencia.