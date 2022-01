Mbappé ya es libre de firmar por el equipo que quiera: el Real Madrid espera su decisión y confía en ficharle

Este sábado 1 de enero de 2022, Kylian Mbappé es libre para decidir su futuro. Quedan seis meses para que su contrato con el Paris Saint-Germain finalice, por lo que ya podrá negociar, e incluso firmar, por el club que desee. El Real Madrid, precisamente el rival al que se enfrentará en octavos de final de la Champions, está a la espera y confía en que, por fin, estampe su firma para vestir de blanco la próxima temporada.

Mbappé está ante su segundo tren para jugar en el conjunto madridista. En el verano de 2017, pudo haber decidido firmar por el equipo merengue, entonces vigente doble campeón de Europa, con su ídolo Cristiano Ronaldo en el campo y su admirado Zinedine Zidane en el banquillo. Sin embargo, el galo no lo vio claro y, cuando su decisión estaba ya prácticamente tomada, cambió de opinión. La tremenda competencia en la delantera (Gareth Bale y Karim Benzema acompañaban a Cristiano en la temible BBC), hizo que se decantara por el millonario proyecto del PSG, en el que haría una dupla temible con Neymar... y tenía garantizada la titularidad. Jugaría, además, en el equipo de su ciudad. La opción también parecía perfecta.

Desde entonces, no ha habido verano sin rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid. Florentino Pérez lo tanteó en 2018, cuando Ronaldo se fue a la Juventus, y también en 2019. Aunque fue en el pasado mercado estival cuando la ofensiva del presidente madridista fue más agresiva. A Mbappé le quedaba un año de contrato y en la entidad blanca confiaban en que el PSG, club con el que siempre ha habido buenas relaciones pese a las tiranteces provocadas por el ‘caso Mbappé’, aceptara la generosa oferta presentada: 180 millones de euros.

El cierre del mercado fue intenso, pero la entidad parisina, donde el dinero no es problema gracias a los petrodolares cataríes, no dio su brazo a torcer. Para el jeque Nasser Al-Khelaifi se había convertido en una cuestión de orgullo. Mbappé seguiría defendiendo la elástica parisina al menos una temporada más, ahora junto a Leo Messi.

En el Paris Saint-Germain, el objetivo desde entonces ha sido convencerle. Dado que el dinero no es problema, en el proyecto deportivo puede estar la clave, ganar la Champions parece la forma de que convencerle para seguir en la capital francesa. De momento, las cosas no marchan demasiado bien, y la segunda plaza de grupo ha condenado al equipo a un cruce complicado... precisamente ante el Real Madrid. Más morbo, imposible.

Mbappé reconoció tras el verano que su intención era cambiar de aires y que fue el PSG el que no le dejó salir. Desde entonces, sus insinuaciones sobre su deseo de una nueva aventura han sido constantes. "Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa", "si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Madrid", "yo había tomado ya mi decisión y la había pensado muy bien", han sido algunas de sus frases, dejando claro que su deseo continúa siendo el mismo que hace unos meses.

Sin embargo, el emparejamiento entre el Real Madrid y el PSG en la máxima competición continental puede retrasar la firma del acuerdo... y quién sabe si cambiarlo. Este lunes, en la entrega de los Globe Soccer Awards en los que fue elegido Mejor Jugador del Año, ya se mostró algo más moderado en sus declaraciones. "Quiero ganar y después ganar más. Si ves el mundo del fútbol hay grandes jugadores y si te duermes, cualquiera te puede quitar el puesto. Soy un tipo afortunado que juega en un gran equipo y en una gran selección pero no miro atrás, ni lo que he ganado, mi objetivo es seguir ganando. Quiero hacer historia en el fútbol siguiendo mi camino", dijo el jugador galo.

En la entidad blanca están convencidos de que el fichaje de Mbappé está más que cerrado, aunque lo que es seguro es que el duelo entre ambos equipos retrasará todo hasta, al menos, mediados de marzo. El 9 de dicho mes es el partido de vuelta y entonces se desencadenará la tormenta y los rumores comenzarán a arreciar. Si los de Carlo Ancelotti eliminan a los parisinos, el club galo entrará en una grave crisis tras otro multimillonario proyecto fracasado y con Mbappé al borde de su salida. Pero si es al revés... ¿cambiará de nuevo de opinión Mbappé como ya sucedió en 2017?