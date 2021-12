Guardiola reivindica el uso de las mascarillas en los estadios: "La gente puede contagiar"

El aumento de casos por la variante Ómicron en todo el mundo, pese a su carácter más leve, ha preocupado a todos los sectores, incluido el del fútbol. Voces como la de Pep Guardiola se han alzado para reivindicar que los aficionados respeten las medidas de seguridad cuando acudan a los estadios.

"Las personas van a los estadios y pueden contagiar. Hay gente en los estadios que no usa máscaras, y eso es lo que más me sorprende. Caminas por la calle, vas a los grandes centros comerciales, a lugares para comprar regalos para la familia y nadie usa máscaras", dijo el entrenador español.

El aumento de casos podría hacer que, de nuevo, se reduzcan los aforos en los estadios, algo que Guardiola espera que no pase: "No me encantaría. No puedes imaginar lo diferente que es jugar con personas que sin ellas. No se compara", comenta.

"Ojalá no vuelva a suceder, pero se plantean casos en todo el mundo", añadió el técnico del City, preocupado por la situación en todo el fútbol inglés.