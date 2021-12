El último ataque de Javier Clemente al periodismo deportivo: "¿Qué coñ... tiene que opinar alguien que no es entrenador?

Javier Clemente ha concedido una extensa entrevista al medio digital 'La Galerna' en el que aborda diferentes aspectos del fútbol actual, entre ellos el periodismo deportivo.

El técnico, cuya cruzada contra la prensa es legendaria, atiza de nuevo a gran parte de los periodistas actuales con una interesante reflexión:

"Le voy a contar cómo es la carrera de periodismo. Es una carrera media. Sin embargo, se supone que el periodista sabe de todo. Sabe más de cine que los directores de cine, más de fútbol que los entrenadores, más de economía que los economistas, más de política que los políticos (bueno, esto no es difícil...)", comienza el técnico, sobre el periodismo en general.

"Pero, ¿qué pasa? ¿Es que saben de todo? Y luego es que no informan: opinan. ¿Y qué coño tiene que opinar sobre lo que hace un entrenador alguien que no es entrenador?", añade Clemente, que no entiende la corriente opinativa del periodismo actual.

"Otra cosa es que informe: han jugado bien, han jugado mal, a mí me gusta más este jugador que estaba en el banquillo... Eso sí. Pero decir “este técnico se ha equivocado”... ¡Pero si no sabes nada! ¡Si ahora a ti como periodista no te dejan ver ni los entrenamientos!", concluye el técnico.